Rubí reaccionó a la imitación que Cesia hizo de Myriam Montemayor: “No fue para burlarse”

Cesia, Rubí y Myriam Montemayor (Fotos: Instagram)

La ganadora de La Academia: 20 años, Cesia Sáenz, se ha visto envuelta en polémica después de que se viralizara una imitara a Myriam Montemayor, quien fungió como madrina durante el concurso de canto de Tv Azteca. Ante esto, Rubí Ibarra rompió el silencio y defendió a su compañera.

Fue a través de un live con TVNotas, donde la potosina mencionó que ella no tenía ningún remordimiento por la situación, pues aunque estuvo en el instante en que su amiga interpretó el cover de Cómo la Flor, no participó activamente de este.

“Yo la verdad no me siento mal porque yo en ningún momento la imité, ni me burle de ella. En ningún momento nadie de nosotros hizo eso”, señaló.

Asimismo, Rubí remarcó que, tras suceder los hechos, se limitó a pedir su respectiva disculpa a través de redes sociales, pues no quiso que de su parte se malinterpretara.

“Creo que a la que más atacaron fue a Cesia, porque Cesia era la que estaba cantando a final de cuentas la canción sobre Myriam (...) Cesia no lo hizo con una mala intención, Cesia ya se disculpó, es una persona muy linda, amable, un poco alocadilla a veces no piensa muy bien las cosas, probablemente, pero es un ser humano hermoso”, mencionó Rubí durante la entrevista.

Cabe recordar que todo sucedió hace unas semanas, cuando Nelson, Rubí y Cesia estaban haciendo una transmisión en vivo e, inesperadamente, la ganadora de la generación comenzó a cantar la versión de Selena que Myriam Montemayor ha interpretado en varias ocasiones.

Esa vez, los otros dos jóvenes se mostraron un poco desconcertados y optaron por únicamente esperar a que la hondureña terminara.

(Foto: IG laacademiatv)

Así, durante su más reciente entrevista con TVNotas, Rubí apuntó: “No hubo motivo para molestarse, siento que fue algo de lo que nosotros estábamos hablando de la nada y algo inocente, yo ya me disculpé, no tengo ningún problema con la madrina y espero que ella tampoco tenga ningún problema con nosotros, yo la admiro, la respeto y lo digo por mis compañeros”, comentó.

Para nada nos burlamos, no fue para burlarse ni una intención de vamos a burlarnos de la madrina porque se nos ocurrió, no somos esa clase de personas.

Una vez más, Rubí aprovechó el espacio para pedirle perdón a Myriam Montemayor y aseguró que cuando sucedió todo, ella estaba al tanto de las reacciones de los internautas.

“Pido una disculpa si se malinterpretó, si la madrina o personas se sintieron ofendidas una disculpa. Yo no me siento mal porque en ningún momento la imité, ni la arremedé yo estaba pendiente de los comentarios a ver que estaban diciendo”, aclaró.

Cesia imitó varias veces a Myriam Montemayor

Además del momento que Cesia protagonizó en el vivo junto a Rubí y Nelson, la ganadora de La Academia colocó en su cuenta de TikTok hace unos días, algunos clips en donde nuevamente interpretaba Cómo la flor.

Este hecho causó gran molestia en los usuarios de redes sociales, pues consideraron que si bien, la primera vez pudo no ser una burla, el repetirlo varias veces sí podía interpretarse como una ofensa para Montemayor.

“Y la supuesta humildad y respeto de ella donde quedó”. “A mí me caía bien, voté por ella pero con esa actitud ya cayó de mi gracia. Sea como sea esto es burla y Myriam es muy querida por los mexicanos”. “Debut y despedida”. “Qué mal, alguien que la asesore bien”. “Pero, ¿qué le pasa a Cesia?”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

SEGUIR LEYENDO