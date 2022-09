Lanzaron petición para que Gustavo Adolfo Infante salga de la TV

Gustavo Adolfo Infante sigue en medio de la polémica a pesar de haberse disculpado por su actitud agresiva (Foto: Gettyimages)

Tras la ola de críticas que hay en contra de Gustavo Adolfo Infante, los usuarios de redes sociales se organizaron para lanzar una petición que tiene como finalidad juntar suficientes firmas para que el conductor salga definitivamente de programas de televisión.

Apenas hace una semana el comunicador estalló en contra de Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, sus colegas del programa Sale el Sol, en donde dijo que está harto de que ellas quieran manchar sus exclusivas y que no lleven nada para presentar.

Incluso puso “entre la espada y la pared” a los productores amenazándolos para que tomaran una decisión: “A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me saque de este programa a mí o a Joanna”.

En ese momento, Álex Kaffie terminó siendo parte indirectamente de la discusión. Durante las agresiones de Adolfo Infante se quedó callado, sin embargo, al día siguiente no se presentó y compartió un breve comunicado en donde se disculpó con las comunicadoras por no decir nada en el momento al no saber cómo actuar, ya que todo le tomó por sorpresa.

Gustavo Adolfo Infante amenaza con renunciar a Sale el Sol (Fotos: Ig)

A pesar de que después pidió disculpas públicas a sus compañeras por su reacción agresiva y grosera al momento de dirigirse a ellas, los espectadores no lo han sacado del ojo del huracán, pues creen que eso no es suficiente.

La molestia que Gustavo Adolfo Infante generó entre el público fue tanta que, además de no permitir que la disculpa sea suficiente para dar vuelta a la página, ahora iniciaron una colecta de firmas a través de la plataforma Change.org, para que el conductor abandone Sale el Sol y el resto de programas en donde tiene presencia; es decir, se busca que sea vetado de medios de comunicación.

De acuerdo con la petición, la cual está dirigida a Olegario Vázquez Aldir, director de la televisora Grupo Imagen, el periodista de espectáculos tiene un pésimo historial, pues en múltiples ocasiones ha mostrado actitudes negativas.

“Ha dado incontables muestras de machismo, misoginia, homofobia, racismo y discriminación”.

Petición para que Gustavo Adolfo Infante salga de la TV (Foto: Captura de pantalla(

Exponen que cuando algún reportero o invitado llega a tener una opinión distinta a la suya su actitud es la de amenazar o insultar. De tal modo, aseguraron que no tiene el profesionalismo suficiente como para seguir siendo un periodista de espectáculos en ninguno de sus programas.

“NO PODEMOS, NI DEBEMOS terminar normalizando de esta forma la violencia verbal, de la cual este conductor hace alarde sin mostrar el menor respeto y gratitud hacia quienes lo vemos. Porque si bien tenemos claro que estamos hablando de programas de espectáculos, también es verdad que como comunicador, éste señor tiene el poder de entrar diariamente a millones de hogares y lo está haciendo con total irresponsabilidad”, asevera la misiva adjunta a la petición.

“Se siente inamovible, al grado de que no le importa en lo más mínimo cuidar su imagen en otros medios -donde muestra deleznables actitudes- y resulta imposible seguir viendo sus programas al descubrir tan baja calidad como ser humano [...] Estamos cansados de su agresividad”, añade.

Hasta la mañana del 13 de septiembre la petición en Change.org ha juntado más de 12 mil firmas de 15 mil que se tienen como meta para tener probabilidades de tener una respuesta por parte de las autoridades.

SEGUIR LEYENDO: