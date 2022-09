El llamado de AMLO por el caso Miguel Ángel Félix Gallardo: “Tenemos que cuidar el prestigio”

El presidente llamó a la SCJN y a la FGR en actuar con apego a la legalidad para la impugnación de la prisión domiciliaria de Félix Gallardo

El 14 de septiembre pasado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó su respaldo a la resolución que concedía a Miguel Ángel Félix Gallardo el beneficio de la prisión domiciliaria para recibir atención médica por los 22 padecimientos que afectan a su salud.

Bajo ese sentido, este jueves 15, el Jefe del Ejecutivo volvió a retomar el caso de El Jefe de Jefes para lanzar un mensaje a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual impugnó la decisión del juez tan sólo horas después de ser decretada.

De esa manera, López Obrador exhortó al órgano presidido por Alejandro Gertz Manero - así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) - a actuar con apego estricto a la legalidad. No obstante, también recordó a ambas instituciones a tomar en cuenta el cuidado de su prestigio.

“Que se tome en cuenta que, independientemente de lo jurídico, tenemos que cuidar el prestigio de las instituciones de México. El prestigio del Estado mexicano”.

Pese a ello, el tabasqueño refrendó su respeto por la decisión que ambos órganos lleguen a decretar para definir si Félix Gallardo continuará o no su condena al interior de Penal de Puente Grande, en Jalisco.

El presidente dijo que respetará la decisión de la FGR y la SCJN ante la impugnación interpuest en el caso del "Jefe del Jefes". (Fotos: Archivo y ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El 12 de septiembre pasado, se dio a conocer que Félix Gallardo podría continuar su condena en la modalidad de “prisión domiciliaria” a raíz de su deteriorado estado de salud - y el cual quedó evidenciado en agosto del 2021, durante una entrevista que otorgó para Telemundo.

Esto fue avalado por el propio Andrés Manuel en su mañanera del 14 de septiembre, donde aseguró que las enfermedades del capo ya no podían ser atendidas desde el Reclusorio.

“El informe que me presentaron sobre su estado de salud me convenció de que sí necesita un tratamiento que no puede dar en el reclusorio. Son muchas enfermedades (...) toma muchísimas medicinas, está en una situación delicada”, afirmó desde Palacio Nacional.

No obstante, el recurso de la FGR imposibilita al Jefe de Jefes seguir con su procesos para la prisión domiciliaria. Al respecto, López Obrador se comprometió a garantizarle la atención médica para sus padecimientos, así como a mejorar los servicios médicos de los centros penintenciarios.

“Nosotros tenemos que brindarle la atención médica. Mejorar todos los servicios médicos de todas las cárceles. Va a estar atendido en el caso de que proceda el recurso”.





Información en desarrollo...

