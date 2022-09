Miguel Ángel Félix Gallardo: el policía judicial que detonó el narcotráfico en México

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes por ser uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, obtuvo este 12 de septiembre de 2022 el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que cumplirá el resto de su condena desde su hogar.

En silla de ruedas, ciego de un ojo y parcialmente sordo, el narcotraficante llevaba años clamando ante la justicia por dejar la cárcel y recibir el mismo beneficio que su antiguo socio, Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, quien primero recibió la medida de prisión domiciliaria y posteriormente obtuvo la libertad condicional.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue capturado y encarcelado desde 1989 por el asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena, y fue hasta 2017 cuando un juez lo condenó a 37 años de prisión por este delito, sin embargo, en la actualidad cumple una sentencia de 40 años por tráfico y acopio de armas de fuego.





Felix Gallardo, otro de los padrinos de Caro Quintero en el cártel de Guadalajara.

Cinco años después de recibir la condena por su implicación en la muerte de “Kiki” Camarena, llegó este beneficio para el capo del narcotráfico mexicano, quien podrá cumplir ambas sentencias en prisión domiciliaria.

Un narco sin esperanzas

Luego de años de permanecer en silencio, Gallardo Félix finalmente concedió, en 2021, una entrevista a la cadena Telemundo, en la que aseguró que perdió toda esperanza de recuperar su libertdad y se calificó a si mismo como un cadáver viviente que solo espera por la muerte, debido a que perdió la sensibilidad en la mitad de su cuerpo.

“Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno puesto que perdí todo, perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”, dijo desde su silla de ruedas el Jefe de jefes a la periodista.

“Han pasado 32 años. Es una eternidad para un hombre que no cometió ningún delito” y dijo que durante ese tiempo perdió a la mitad de los miembros de su familia, que poco a poco fallecieron mientras él estaba en prisión.

El narcotraficante ofreció una entrevista a Telemundo, en la cual aseguró que su estado de salud es delicado (Captura: Telemundo)

Durante ese encuentro negó que él haya sido un poderoso capo del narcotráfico como lo describió la serie “Narcos”, producida por Netflix, y se limitó a decir que él fue un hombre honesto, dedicado a su vida familiar.

Reconoció que mantenía muy pocas esperanzas de dejar la cárcel aunque, según él, nunca cometió algún delito por el que pueda arrepentirse. No obstante, aseguró que seguiría luchando legalmente por salir de prisión.

“Fui seccionado del estómago. Me quitaron ocho hernias. Me privaron de la vida, me privaron de los oídos y como ve, no puedo caminar. No estoy esperando. ¡Claro! Todos creemos en los milagros.”

Miguel Ángel Félix Gallardo (Ilustración: Infobae México)

Miguel Ángel Félix, el policía judicial que se volvió narco

El narcotráfico en México no puede entenderse sin Miguel Ángel Félix Gallardo, pues se le responsabiliza de ser el precursor de los cárteles mexicanos, luego de importar el modelo colombiano a México para así distribuir cocaína a gran escala desde nuestro país.

Nació en 1946 en Culiacán, Sinaloa, y desde joven se integró a la policía judicial, y según algunas versiones, lo hizo bajo la figura de “madrina”, es decir aquellos hombres que servían de ayudantes a los agentes para ejecutar torturas contra los detenidos.

Posteriormente, entre 1963 y 1968, se desempeñó como guardaespaldas de los hijos del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis.

Sus cercanía con los círculos del poder le permitieron conocer a traficantes de aquella época, entre ellos a Manuel Salcido Uzeta, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero.

Cártel de Guadalajara (Foto: Especial)

Félix Gallardo fundó, junto con Fonseca Carrillo y Caro Quintero, al Cártel de Guadalajara luego de unir a diversas bandas locales y crear toda una red de corrupción y complicidades que permitieron a su organización traficar de manera masiva cocaína y mariguana a EEUU.

Según los reportes, Félix Gallardo creó una red para controlar el tráfico de amapola y mariguana a través de los estados de Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California.

Al inicio de la década de los ochenta estableció contacto con los cárteles de Colombia, a quienes compraba cocaína para después enviarla a Estados Unidos.

En esos años aprendió la técnica para transportar droga en pequeñas aeronaves hasta México para luego introducirla a territorio norteamericano, y este conocimiento fue explotado años más tarde por uno de sus colaboradores, Amado Carrillo Fuentes.

Reconocido como un hombre de finos tratos, el Jefe de jefes solía pasearse por los restaurantes y bares más exclusivos de Guadalajara, donde se presentaba como un exitoso empresario ganadero. Se dice que famosos y hasta políticos asistían a sus excéntricas fiestas.

El Jefe de jefes dejó como herencia el nacimiento de distintos grupos criminales que se extendieron por todo el territorio, pues luego de su detención a finales de los ochenta, se dice que fue él mismo quien repartió su negocio entre personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Héctor Luis Palma Salazar, Amado Carrillo Fuentes, Ismael el Mayo Zambada, generando así una fragmentación en nuevos cárteles, como el de Sinaloa, el del Golfo y el de Tijuana.

