Miguel Ángel Félix Gallardo: cuáles son las 22 enfermedades que lo podrían sacar de la cárcel

A Miguel Ángel Félix Gallardo, el otrora “Jefe de Jefes” del Cártel de Guadalajara, se le han diagnosticado hasta 22 padecimientos de salud, entre los que destacan neumonía, tuberculosis y diabetes, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La secretaria de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, detalló en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de justificar su arresto domiciliario, cuáles son los 22 males que tienen comprometida la salud del ex narcotraficante.

Sordera izquierda y muy mala audición derecha, atrofia de globo ocular y glaucoma en ojo izquierdo, carcinoma facial, hernia de disco, hipertrofia de próstata benigna, vértigo de larga evolución, esofagitis, ansiedad y depresión crónicas, hipertensión arterial, diabetes melitus, tuberculosis pulmonar latente y neumonía (adquirida en el reclusorio).

Entre los fármacos que tiene que tomar Félix Gallardo para mitigar estas dolencias, detalló Icela Rodríguez, se encuentran Renacenz, Nootropil, Nexium, Pemix, Pregabalina, Psyllium plantago, Timotol oftálmico, Meftormina, Ketorolocao, Aspirina, Dotbal, Calcitrol y Piridoxina.

Rodríguez explicó que el pasado 25 de agosto el encargado de la Coordinación del Área Médica de la Comisaría de Sentenciados de Jalisco recomendó la medida de “arraigo domiciliario” para Félix Gallardo porque su actual estado de salud requiere de atenciones que se le pueden brindar al interior del penal, como son: atención especializada constante, vigilancia estrecha y supervisión las 24 horas del dia.

Félix Gallardo se mostró ante las cámaras de Telemundo en un estado de salud notoriamente deteriorado

El ex socio de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo se encuentra detenido en el Centro Estatal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, y sobre él pesan dos sentencias: una de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho; y otra —que deberá cumplir al termino de la primera— por 37 años derivado del asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

El lunes se dio a conocer que un juez federal le condedió a Félix Gallardo el beneficio de la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. La decisión del magistrado fue el ordenamiento de libertad condicionada en reclusión domiciliaria con monitoreo electrónico (brazalete). }

Sin embargo, recalcó Rodríguez, “al momento se desconoce en que concluirá la impugnación interpuesta por parte de la Fiscalía General de la República. En resumen, la decisión de la salida, o no, de este interno, corresponde al poder judicial y a la FGR. He dado la instrucción para que en el penal se le den todas las atenciones médicas que requiere, no solo a este interno, sino a todos los que ahí permanecen”, señaló.

El martes el presidente López Obrador respaldó el beneficio de la prisión domiciliaria otorgada por un juez a Félix Gallardo. Desde su conferencia matutina, el mandatario mexicano avaló el deteriorado estado de salud que tenía “Jefe de Jefes”.

“El señor verdaderamente está mal de salud. Tiene muchas enfermedades. Está mal y no puede ser atendido en el reclusorio. Tiene que ser atendido en una casa con su familia”, indicó el mandatario.”

“El Jefe de Jefes”

El presidente avaló que el Jefe de Jefes no puede ser atendido desde el Penal de Puente Grande, Jalisco

A Félix Gallardo se le consideró en la década de los ochenta como el capo más poderoso del narco. El haber fundado el cártel de Guadalajara, el primero de gran alcance en México, lo llevó a formar parte de la historia criminal del país.

Sin embargo, la vida de Félix Gallardo hoy en día está muy lejos de ser la de aquel barón de la droga que se era propietarios de hoteles, viajaba en autos de lujo y se codeaba con representantes del poder y de lo más alto de la sociedad.

Fue en agosto del 2021 cuando el fundador del Cártel de Guadalajara se mostró visiblemente deteriorado en una entrevista desde la cárcel ante las cámaras de la cadena, Telemundo.

“Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida alguno”, expresó el ex capo del narcotrafico.

