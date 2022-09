De Beatriz Gutiérrez Müller a Cecilia Occelli: en un click los vestidos más recordados de las primeras damas en El Grito de Independencia

Los vestidos de las primeras damas en las ceremonias del 15 de septiembre. FOTOS: CUARTOSCURO.COM

Aunque el actual gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, ha dado una imagen austeridad desde su compaña en el año 2018, los atuendos que las primeras damas utilizan para El Grito de Independencia cada noche del 15 de septiembre sigue siendo uno de los temas que mayor interés generan en la sociedad, pues el amplio historial ha estado marcado por el lujo, los grandes diseñadores, tendencias y el precio de cada prenda.

Aunque lo que utilizará la actual primera dama de México en este 2022 aún es un misterio, algunos de los vestidos utilizado por ella y otras mujeres que han estado en el mismo puesto han comenzado a ser tendencia en redes sociales, por lo que aquí te presentamos algunos de los más memorables y polémicos del espectáculo en El Zócalo de la capital del país y las plazas públicas de todo el país se preparan para conmemorar el inicio del movimiento de Independencia con la ceremonia de El Grito, conciertos gratuitos y desfiles militares.

Cecilia Occelli González: sexenio de Carlos Salinas de Gortari

Cecilia Occelli, Carlos Salinas de Gortari y su hija Ceci en la celebración del 15 de septiembre en Palacio Nacional, 1991. FOTO: Tomada del libro “El encanto de la discreción. Cecilia Occelli” de Rosa María Valles Ruiz, editorial DEMAC.

Se desempeñó como primera dama de México de 1988 a 1994, centrándose en los problemas que enfrentan los niños, los jóvenes y los ancianos, por lo que promovió programas y proyectos cívicos relacionados, en particular la creación del Papalote Museo del Niño en Chapultepec que abrió sus puertas en 1993. Sin embargo, no hay muchos datos sobre sus atuendos, pues los diseñadores o marcas que se encargaron de vestirla en ese momento no fueron compartidos como podría ocurrir ahora -donde el internet ha ayudado a recolectar y conservar ese tipo de datos.

Nilda Patricia Velasco Núñez: sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León

Nilda Patricia Velasco de Zedillo en la Ceremonia Conmemorativa del Grito de Independencia, 1996. FOTO: Youtube/ dfn (Anteriormente CMRATV)

De 1994 al año 2000, la ex primera dama, según el libro La suerte de la Consorte de Sara Sefchovich, “fue una mujer sencilla, vestía trajes sastre o vestidos que le escogían sus hermanas y una de ellas era también quien la peinaba. Su estilo es muy discreto y no muy sofisticado. Y así era incluso en las grandes ocasiones, cuando vestía de negro, con algún rebozo como único adorno, el cabello recogido en un chongo, sin joyería ni pieles ni maquillaje excesivos”.

Marta Sahagún Jiménez: sexenio de Vicente Fox

Martha Sahagún en la Ceremonia Conmemorativa del Grito de Independencia, 2005 Generalmente lucía atuendos con motivos mexicanos. FOTO: Cuartoscuro

Del año 200 al 2006, ella sí representó en su máximo esplendor los primeros grandes aires de opulencia en los vestidos y atuendos para el grito del 15 de septiembre, pues era amante de las firmas internacionales de moda así como de marcas y accesorios de lujo. La esposa del primer presidente panista en la historia de México se convirtió en el reflejo de diseñadores mexicanos como Macario Jiménez y Armando Mafud.

Margarita Zavala: sexenio de Felipe Calderón Hinojosa

MÉXICO, D.F., 15SEPTIEMBRE2010.- Felipe Calderón Hinojosa, en compañia de Margarita Zavala, camino al balcón del Palacio Nacional para encabezar el Grito de la Independencia en el marco de los festejos del Bicentenario. FOTO: ALFREDO GUERRERO/CUARTOSCURO.COM

Aunque ella durante el año 2006 al 2012 no causó gran revuelo por el tipo de prendas que solía posar, sí le fue fiel a un importante diseñador, Macario Jiménez, quien de hecho fue el mismo que diseñó el vestido Angélica Rivera para su boda con Enrique Peña Nieto en noviembre de 2010.

Angélica Rivera Hurtado, “la gaviota”: sexenio de Enrique Peña Nieto

Angélica Rivera en la Ceremonia Conmemorativa del Grito de Independencia, 2017. Angélica Rivera vistió de negro en honor a las víctimas del sismo del 7S. FOTO: Youtube/ Presidencia Enrique Peña Nieto

Posiblemente del 2012 al 2018 es considerado como el más glamuroso y escandaloso paso de una primera dama por los festejos de las fiestas típicas, pues de la mano del reconocido diseñador Benito Santos, se encargó de utilizar las prendas más caras en el conteo.

Del rostro se encargó el maquillista de las estrellas, Alfonso Waithsman -maquillista de Anahí, Belinda y Galilea Montijo-, mientras que el peinado corrió por cuenta del cubano Pedro Senén Armas. La ex señora de Peña nuevamente encomendó la coordinación de su imagen a José Ramón Hernández quien ya le había hecho Personal stylist en varios eventos anteriores.

Beatriz Gutiérrez Müller: sexenio de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2020.- Andrés Manuel López Obrador el 210 aniversario de la Independencia de México desde el altar presidencial, en Palacio Nacional. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La actual primera dama de México ha sido la imagen opuesta a la riqueza despampanante de Peña y la gaviota, pues se ha caracterizado por usar prendas de marcas poco conocidas y de precios sumamente accesibles. Lamentablemente estos han sido duramente criticados, pues más de uno considera que con ello se ha perdido algo de glamour.

