Alejandro Moreno llamó a la unidad con el PAN y el PRD: “Hay que construir una fortaleza”

Alito Moreno llamó a la unidad en la coalición Va por México

Tas la votación y aprobación de la permanencia de las Fuerzas Armadas en la Cámara de Diputados, impulsada por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su polémico dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas llamó a que se hicieran las diferencias a un lado en la coalición Va por México para los procesos electorales del 2023 y del 2024.

Ya que hay que recordar que tras la propuesta del PRI para ampliar el tiempo que estarán las Fuerzas Armadas desempeñando las tareas de seguridad pública hasta el 2028, lo que causó una fractura en la coalición opositora conformada por el PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Estos anunciaron una suspensión temporal en lo que Alito rectificaba y se alineaba a la agenda de la alianza. Sin embargo, Moreno ha negado que la alianza esté en peligro y que haya alguna traición o pacto con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Y así lo reiteró de nueva cuenta en rueda de prensa, pues el presidente del tricolor aseguró que cada partido tiene su agenda legislativa y se dijo siempre estar a favor de impulsar la coalición.

“Lo he dicho por parte del PRI, siempre estaremos a favor de la coalición, de impulsar la coalición porque nos hace no solo más competitivos, nos hace presentar propuestas, proyectos claros de cercanía con la gente, pero también cuando no hay coincidencia un partido político tiene agenda legislativa como lo tiene Acción Nacional y el PRD”

(Foto: Alejandro Moreno/@alitomorenoc)

Además agregó que dentro del partido se respeta a los dirigentes del PAN (Marko Cortés) y del PRD (Jesús Zambrano) y las posiciones que estos puedan tomar, sin embargo recalcó en que se debía hacer a un lado las posiciones políticas por el interés de México.

Específicamente México en las elecciones para la gubernatura del Estado de México en 2023 y las elecciones presidenciales en el 2024.

“Bueno, y entendemos posiciones nos respetamos pero lo más importante es hacer a un lado cualquier posición política, el principal interés es México y el interés está claro: para ser más competitivos en los resultados en 2023 y 2024 hay que construir una fortaleza de coalición para ir juntos y esa es la responsabilidad real que tenemos”

Y concluyó con que era importante pensar en la conciliación nacional y los acuerdos pues dijo que no se podía seguir emitiendo discursos de odio a los mexicanos.

Foto: CUARTOSCURO

Por otro lado al ser cuestionado sobre la polémica propuesta y si esto le acarreaba alguna recompensa individual, negó que hubiera algún beneficio personal en cuanto al tema de su desafuero.

“Lo he dicho, yo no tengo nada que esconder, siempre he sido transparente, claro, echado para adelante, con carácter, yo creo que lo que hoy hay que señalar es pensar en el país, no tengo nada que ocultar, he sido un político transparente, seguiremos de frente, seguiremos construyendo por este país”, señaló a los medios.

Ya que hay que recordar que al dirigente del PRI se le promovió en agosto pasado un juicio político por parte del fiscal General del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia, por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador de la entidad.

El pasado sábado 3 de septiembre se avaló a los cuatro integrantes de la Sección Instructora, encargada de analizar y en su caso aprobar la declaratoria de procedencia en contra de Alito Moreno: dos miembros de Morena, uno del PRI y uno más del PAN.

