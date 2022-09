“No te dejes”: Kenia López Rabadán advirtió a Alito Moreno por insulto de Mario Delgado

Kenia López Rabadán exhibió presunto insulto a Alito Moreno (Fotos: hpan.senado.gob.mx,Cuartoscuro)

Un video subido a la cuenta de Tik Tok de Mario Delgado, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), captó la atención de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Radadán. La legisladora aseguró que el clip es insultante para el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

La opositora a la Cuarta Transformación utilizó las redes sociales para informar al priista sobre el clip que hasta el momento ha sido reproducido cerca de 40 mil veces. Expuso: “Mira @alitomorenoc lo que subió @mario_delgado a su tiktok. No es un trato digno para un dirigente nacional. Un consejo que le doy a las mujeres violentadas: No te dejes, quien te pega una vez, te pegará siempre...”.

Un consejo que le doy a las mujeres violentadas: No te dejes, quien te pega una vez, te pegará siempre...

El video al que hizo referencia la militante de la bancada blanquiazul muestra dos escenas principales: en la primera aparece Alito Moreno manejando una bicicleta al interior de una casa y en la segunda se le puede ver muy cerca del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Ambos fragmentos fueron intercalados con fotografías del dirigente del PRI y el funcionario cercano a Andrés Manuel López Obrador.

Pero sin duda lo más llamativo del metraje es que está acompañado con un fragmento de la canción Me porto bonito de Bad Bunny y Chencho, en el que se puede escuchar la frase “En la calle ando suelto pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito”. Con la música en conjunto de las imágenes Mario Delgado pudo haber insinuado que Moreno Cárdenas se subordinó al gobierno de Morena.

El dirigente de la bancada guinda remató el mensaje con la descripción: “Dice Alito que ya se va a portar bonito”. Algunos usuarios de la popular plataforma tomaron el video con humor y dejaron comentarios como “Todo un angelito”, pero también hubo quienes hicieron referencia a la situación por la que surgió el rumor del posible pacto entre Alito Moreno y Morena, por lo que dejaron respuestas como “Mario, coincido en mucho contigo pero esto de militarizar a México es muy grave”.

Mario Delgado aseguró que Morena no ha pactado con la oposición ni siquiera para lograr aprobar reformas importantes para el partido (Foto: Cuartoscuro)

Cabe señalar que días atrás, el pasado 7 de septiembre, Delgado negó que Morena hubiera llegado a un acuerdo con el PRI. Esto luego de que la alianza Va por México quedó rota por una iniciativa que el tricolor presentó en la Cámara de Diputados, la cual contempla extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

La propuesta fue interpretada por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como una forma de impulsar la militarización promovida por Morena con medidas como la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Fue en ese sentido que surgieron sospechas sobre un posible entendimiento entre Moreno Cárdenas y el partido político dominante.

Alito Moreno ha sido acusado de pactar con Morena para cesar los ataques en su contra (Foto: CUARTOSCURO)

Ante los señalamientos el dirigente de Morena respondió: “Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, no tenemos complicidades con nadie, quedó demostrado en la Reforma Eléctrica. ¿Cómo se aprobó la Reforma Energética de Peña Nieto? Pues a cañonazos, con maletas de dinero, para nosotros era muy importante la reforma pero nunca vamos a hacer eso”.

Pese a la aclaración de Delgado los rumores han seguido creciendo debido a otros hechos como el cese de los ataques hacia Alito Moreno por parte de Layda Sansores, gobernadora del estado de Campeche.

