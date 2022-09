Habitantes de Guadalajara humillaron y desnudaron a una mujer que habría robado un establecimiento

En redes sociales circula el video de una presunta ladrona que es agredida por habitantes de la zona de Obregón en la capital jalisciense

Habitantes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, amedrentaron y humillaron a una mujer que presuntamente robo mercancía de un establecimiento ubicado en la zona Obregón de la capital jalisciense.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 13 de septiembre, cuando en redes sociales comenzó a circular un video en donde se aprecia a un grupo de gente correr a una mujer desnuda por las calles de Guadalajara mientras le gritan y la empujan.

De acuerdo con relatos de testigos, cámaras de seguridad captaron el momento en el que la mujer presuntamente sustrajo mercancía de un negocio y, tras ser enfrentada por los empleados del lugar, la supuesta ladrona se portó agresiva y renuente, lo que desató una riña entre los afectados y personas que circulaban por la zona.

La presunta ladrona fue humillada al ser obligada a caminar desnuda por la calle (Fotos: Twitter / @IncomodoGDL)

Tras percatarse del presunto robo, los comerciantes amagaron a la mujer y la despojaron de su ropa para posteriormente echarla a la calle sin ninguna prenda para cubrirse.

En la grabación, se puede apreciar a la presunta ladrona apenada tratando de cubrir su cuerpo con sus manos mientras una mujer le jala el cabello y continúa empujándola. En ningún momento se aprecia la presencia de elementos de la Policía de Guadalajara o algún otro cuerpo de seguridad de la entidad.

Fuentes extraoficiales señalaron que la mujer agredida es una ladrona activa que se dedica a robar en establecimientos de la zona centro de la capital jalisciense, no obstante, tras haber sido humillada y desnudada, en un segundo video se observa a la mujer refugiada bajo la sombra de un árbol realizando una llamada telefónica para que alguien acudiera a su rescate.

El video causó indignación en redes sociales (Fotos: Twitter / @IncomodoGDL)

Tras la viralización del video de la mujer caminando desnuda por las calles de Guadalajara, las redes sociales se inundaron de todo tipo de comentarios al respecto, no obstante, la opinión pública se vio dividida entre quienes defendieron el actuar de los empleados del negocio al que presuntamente robó y quienes condenaron sus acciones.

Y es que ante la falta del apoyo de la Policía de la entidad, algunos internautas aplaudieron que la ciudadanía haya hecho “justicia por su propia mano”, en tanto que otros cientos de usuarios aseguraron que debió haber sido una autoridad judicial quien juzgara y sancionara a la mujer por sus acciones en lugar de vulnerarla y exhibirla.

“Les aconsejo que no hagan eso, aunque no es efectiva, para eso existe la ley, y ustedes se pueden meter en problemas de a gratis”; “También lo hacen en cdmx jaja la primera vez que lo vi me sorprendí demasiado, ya después un local nos dijo que la agarraron robándole las carteras a los clientes y que no les pegan, nomas los encueran y ocasionalmente los amarran en algún poste, con suerte la poli los suelta”; “Comportamientos medievales algo súper típico de Guadalajara”; “También deberíamos hacerle lo mismo, a tanto político rata”, fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales.

Joven jalisciense da una golpiza a ladrón que la asaltó

En días anteriores una mujer se defendió de un asalto en Jalisco (Foto: Escpecial/video/Twitter )

La humillación de la presunta mujer ladrona no es un hecho aislado acerca de las medidas que han tomado las y los tapatíos para defenderse de la delincuencia. Prueba de ello, es un video que circuló también en redes sociales en donde se aprecia a una joven experta en artes marciales propiciarle una paliza a un ladrón que previamente la había asaltado.

En el video se puede ver el momento en el que la mujer corre tras el hombre, al alcanzarlo lo toma de la playera y lo derriba para luego comenzar a golpearlo. A la escena captada se suman peatones que, al ver lo que ocurrido también buscan someter al asaltante. Una vez acorralado, la joven lo vuelve a golpear.

De acuerdo con medios locales, dichos hechos ocurrieron en los cruces de Bernardo de Balbuena y Reforma, en la colonia Santa Tere en Guadalajara, Jalisco.

