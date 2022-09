OVNI fue visto en Jalisco; estos fueron los videos y las teorías

OVNI fue grabado en Jalisco(Foto: Especial)

Un Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue grabado en video en diferentes zonas del área metropolitana de Guadalajara, causando preocupación entre los pobladores que han comenzado a hacer teorías sobre el avistamiento.

Fue la noche de este miércoles siete de septiembre cuando coincidió que varios usuarios de redes sociales, que habitan en Guadalajara, compartieron sus videos de un objeto volador que repentinamente desaparece en el cielo.

El avistamiento habría ocurrido cerca de las 22:00 horas, en medio de la penumbra de la noche. Las personas se percataron que un objeto en forma de platillo con luces que prenden y apagan en serie estaba detenido en el cielo.

Ovni en el bosque de la primavera en Zapopan Jalisco. pic.twitter.com/1u1imQuooG — Salvador Ugarte (@ChavaUgarte) September 8, 2022

Tras girar durante unos segundos sobre su propio eje, acción que no hacen los aviones o helicópteros convencionales, las luces de la nave se apagan y se pierde entre la noche, dejando atónitos a todos los observadores.

Para suerte de quienes lo presenciaron y subieron a sus redes sociales sus videos o fotos como muestra visual de lo que acababa de ocurrir, encontraron que muchos otros lo vieron, pero en diferentes zonas.

Supuestamente, lo mismo vieron algunos habitantes de Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajomulco y Chapala.

#Video | 👽 Un Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue captado esta noche cerca de Tlajomulco de Zúñiga, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

.

.

.#Ovni #Tlajomulco #Jalisco pic.twitter.com/dErfGme4Tm — MetrópoliMx (@metropolimxbcs) September 8, 2022

Las teorías de los internautas variaron. Algunos dijeron que el objeto era un avión, mientras que otros aseguraron que fue el OVNI es una muestra de vida extraterrestre. Finalmente, otros aseguraron que esas luces parpadeantes que desaparecieron repentinamente son los satélites de Starlink, compañía del multimillonario Elon Musk, que brinda Internet satelital.

Respecto a la teoría de un avión, cabe señalar que las aeronaves convencionales no giran en su propio eje ni tienen forma de disco, no obstante, sí existen. Uno de ellos fue presentado en marzo del 2021 por el fabricante ruso Airship Initiative Design Bureau Aerosmena (AIDBA).

Se trata de una aeronave en forma de disco, cuyo propósito fue ponerlo a volar a partir del 2024 para transportar hasta 600 toneladas de carga a cualquier zona, sin depender de una pista de aterrizaje.

Airship Initiative Design Bureau Aerosmena (AIDBA) (Foto: Especial)

Además, no es el único caso de platillos voladores, pues en el pasado la tecnología rumana también logró fabricar uno propio. Sin embargo, no se estima que ningún modelo pase actualmente por México.

Sobre la teoría de vida extraterrestre, el experto en el tema, Jaime Maussan, solo se ha limitado por el momento a retuitear uno de los videos compartidos en redes sociales donde se le etiquetó. Además, existen limitados informes de la posible existencia de los mismos.

Los astrofísicos aseguran que no hay pruebas que demuestren que existen los extraterrestres. Por otro lado, el Pentágono ha vacilado sobre el tema durante décadas. En uno de los casos más recientes, publicó un informe atípico sobre Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP por sus siglas en inglés), también conocidos como OVNI.

Yo soy escéptico… pero ante esta imagen no se qué pensar.Magy y yo salimos a caminar por Ajijic, y ella alcanzó a grabar esto que es sólo el final de lo que vimos (21:42) y es de neta…chécalo estimado @jaimemaussan1 pic.twitter.com/gC5l4YJZE1 — trino camacho (@trinomonero) September 8, 2022

En él se presentan 144 expedientes de avistamientos que han tenido pilotos de la Marina, exclusivamente, o detectados por radares de caza estadounidenses. Sin embargo, en 143 señala que no hay datos, testimonios o pruebas suficientes, mientras que en uno concluye que fue un globo aerostático.

Por último, en el caso de los satélites de Starlink, en algunas ocasiones han sido reportados en el cielo, luciendo similares a estrellas que rotan. Debido a ello son llamadas como el tren de satélites.

Reporte de satélites de Stalink (Foto: Especial)

En la página de Starlink, que permite a las personas conocer cuándo podrá ser visto su tren de satélites, se establece que el último visible en Guadalajara fue este siete de septiembre, en punto de las 07:04 de la mañana. Se trató del Starlink-58 (G4-20).

No obstante, no coincide con la hora del avistamiento reportado por los jaliscienses. Sumado a ello, la página de Starlink detalló que su satélite pudo no ser visible, basándose en reportes recientes.

SEGUIR LEYENDO: