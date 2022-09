Ex jugador histórico de Xolos fue detenido por cruzar a indocumentados a EEUU (Foto: Facebook/Xolos)

Una de las figuras del conjunto de los Xolos de Tijuana entre los años 2007 y 2010 se vio envuelto en una acción ilegal pues habría sido detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos por intentar cruzar a personas en condición de indocumentados al país del norte.

Se trata de Raúl Enríquez Arámbula, histórico goleador de los Xolos. Durante la tarde del 13 de septiembre trascendió que el ariete mexicano fue interceptado por autoridades migratorias en el cruce de garita de Otay Mesa, en Tijuana.

Al pasar por la revisión rutinaria, el agente de la aduana detectó algunas irregularidades que llamaron su atención, así que procedió a revisar el vehículo en el que viajaba el futbolista, según reportó Brenda Alvarado de Fox Sports y ahí los agentes detectaron a dos mujeres que intentaron cruzar a Estados Unidos sin documentación con la ayuda del jugador.

Raúl Enríquez Arámbula, histórico goleador de los Xolos, fue detenido (Foto: Twitter/@MinerosAficion)

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que la periodista informó sobre la detención del ex futbolista de Juárez FC, la cual habría ocurrido durante la noche del domingo 11 de septiembre; a pesar de que el evento ocurrió durante el fin de semana, tomó fuerza días posteriores cuando se viralizó su detención.

“Raúl Enríquez, ex futbolista profesional que ayudó a Xolos a conseguir el único título que tiene en primera división, fue detenido en la garita de Otay por autoridades estadounidenses”, redactó la colaboradora de Fox Sports.

De acuerdo con los primeros reportes, el ex jugador de la Primera División de México viajaba en una camioneta modelo Cadillac la noche del domingo pues tenía un partido por jugar en la localidad de Santa Ana. Al momento de pasar por la revisión, los agentes detectaron dos bultos de cobijas en la parte trasera del vehículo, situación que despertó las alarmas así que iniciaron mayores revisiones detalladas.

Uno de los agentes le pidió al jugador revelar el contenido de los bultos, situación que incomodó al jugador y que más tarde terminó por revelar la identidad de dos mujeres adultas que intentaron cruzar la frontera de México-Estados Unidos. En cuanto los agentes detectaron la irregularidad, el jugador fue puesto a disposición de las autoridades.

Informes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en ingles CBP (U.S. Customs and Border Protection) confirmaron que Enríquez Arámbula viajaba en su vehículo particular y se confirmó que sí tenía un compromiso deportivo en el Condado de Orange, California.

Hasta el momento se desconoce la condición legal en la que se encuentra el jugador pues de comprobarse su responsabilidad en el acto ilegal podría pasar hasta cinco años en prisión.

¿Quién es Raúl Enríquez?

Dentro de lo más destacado de la carrera de Enríquez Arámbula estuvo su campeonato con los Xolos de Tijuana en el Apertura 2012. Comenzó su carrera deportiva en los Jaguares de Tapachula, tuvo un breve paso por los Petroleros de Salamanca y después pasó a Xolos de Tijuana.

También tuvo minutos importantes con los Dorados de Sinaloa, Mineros de Zacatecas y FC Juárez, su último equipo en el máximo circuito del futbol mexicano.

Raúl Enríquez logró 81 goles con los Xolos de Tijuana en todas sus etapas, dejándolo como el máximo anotador de la institución.

