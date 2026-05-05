¿Qué líneas celulares no deben registrarse en México en 2026?

Desde este 9 de enero de 2026, las autoridades mexicanas han iniciado el registro obligatorio de líneas telefónicas celulares, proceso que busca combatir delitos como la extorsión y el fraude en todo el país. Sin embargo, existen excepciones claras para ciertos tipos de números y usuarios.
El registro de líneas celulares en México será obligatorio para todas las personas con números activos en compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán.
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Líneas exentas del registro obligatorio en 2026
El compromiso de regular los servicios de telefonía móvil recae principalmente sobre quienes cuentan con líneas tradicionales en Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán y otras operadoras similares en México.
No obstante, la norma no aplica a todas las líneas activas: están exentas aquellas SIM diseñadas exclusivamente para transmisión de datos, que no tienen habilitadas llamadas ni mensajes SMS.
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Por lo tanto, los usuarios de celulares con funciones convencionales —ya sea a través de planes de renta o en la modalidad Amigo— están obligados a efectuar el registro. Únicamente los titulares de tarjetas SIM que carecen de funciones de voz o mensajería pueden omitir este trámite.
Requisitos y vías para registrar la línea celular
El trámite puede realizarse de dos formas: presencialmente, acudiendo a cualquier Centro de Atención a Cliente con la documentación requerida, o en línea, ingresando a los portales oficiales de cada operadora.
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Para la modalidad digital se permiten tres intentos para registrar correctamente la línea desde el sitio web correspondiente. En caso de no completar el proceso, es necesario contactar a un asesor vía telefónica: 111 para planes de renta o 264 para la modalidad Amigo. Así se agiliza la resolución de contratiempos sin que sea indispensable acudir a una sucursal.
Generalmente, los documentos solicitados para el registro —presencial o en línea— son:
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- Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
- Comprobante de domicilio reciente
- El dispositivo celular y la tarjeta SIM a registrar
En la opción en línea, se deben subir los documentos o tomarles fotografías por medio del propio celular, conforme a las instrucciones del portal de cada empresa.
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Sanciones y suspensión en caso de no registrar la línea
El plazo final otorgado por las autoridades es el 29 de junio de 2026. Quienes no cumplan con el registro para esa fecha tendrán como consecuencia la suspensión total de su servicio móvil: solo podrán realizar llamadas a números de emergencia como 911, 074, 079, 088 y 089.
La reinstalación del servicio normal dependerá de que el usuario concluya satisfactoriamente el trámite de registro. Esta disposición busca que todas las líneas se encuentren plenamente identificadas y así reducir incidentes relacionados con la criminalidad telefónica.
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El sector telecomunicaciones recomienda realizar el proceso con tiempo y resolver cualquier duda por medio de los canales de atención de cada operadora, ya que la medida impactará a millones de usuarios en todo el país.
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