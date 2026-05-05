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Desde el GP de México 2024 no celebran: Ferrari cumple 555 días sin ganar en la F1

Carlos Sainz fue quien le otorgó la última victoria a la escudería italiana

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(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Como si el destino ya estuviera escrito, hoy 5 de mayo de 2026 se cumplen 555 días desde la última vez que Ferrari subió a lo más alto del podio en la Fórmula 1.

La coincidencia no pasa desapercibida: fue el piloto con el número 55, Carlos Sainz Jr., quien firmó el triunfo aquel 27 de octubre de 2024 en el Gran Premio de México.

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Con una actuación marcada por la consistencia y el control, el español cruzó primero la meta y le dio al equipo de Maranello una victoria que, hasta ahora, no ha podido repetirse.

Aquella jornada quedó registrada como el último gran festejo de la escudería italiana, grabado tanto en su historia como en la memoria de los tifosi.

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La última gloria del Cavallino Rampante

(AP Foto/Eduardo Verdugo)
(AP Foto/Eduardo Verdugo)

Aquel fin de semana, el piloto madrileño logró una de sus actuaciones más completas. Marcó el mejor tiempo en las segundas prácticas libres, consiguió la pole position con un registro de 1:15.946 y mantuvo el liderato durante la carrera frente a la presión de Max Verstappen.

Su entonces compañero, Charles Leclerc, también se mantuvo en posiciones de podio durante gran parte de la competencia, aunque un error en la vuelta 63 permitió a Lando Norris superarlo y quedarse con el segundo lugar.

El monegasco finalizó tercero y sumó el punto por la vuelta más rápida, completando un resultado destacado para Ferrari.

(Alexander Ortiz / Infobae México)
(Alexander Ortiz / Infobae México)

Con esa victoria, Sainz se convirtió en el primer piloto del equipo en ganar en el circuito mexicano desde Alain Prost en 1990, uniéndose también a Jacky Ickx como los únicos pilotos de la escudería en lograrlo en ese trazado.

El fin de una era y el inicio de la sequía

(REUTERS/Tracey Nearmy)
(REUTERS/Tracey Nearmy)

El triunfo en México también marcó el cierre de una etapa. Ese mismo año, la escudería escarlata anunció la incorporación de Lewis Hamilton para la temporada 2025, en sustitución de Sainz, quien actualmente compite con Williams.

Desde entonces, Ferrari no ha vuelto a ganar una carrera. A lo largo de 2025 y en lo que va de 2026, el equipo no ha conseguido victorias, lo que prolonga su racha sin triunfos.

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