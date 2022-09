Lizzo y la reivindicación de la presencia de mujeres “obesas y afroamericanas” en la televisión

Lizzo hizo historia con su discurso REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY

Los galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense regresaron para su edición 2022 dejando grandes números musicales, controversiales chistes en presentaciones de categorías, así como importantes triunfos que de inmediato han pasado a la historia de la pantalla chica junto a cada uno de los colaboradores que hacen posible la TV sea el medio de comunicación más importante del mundo.

Con cada estatuilla el discurso se convirtió en uno de los principales atractivos de los Emmy 2022, pues la tendencia por dar las gracias ha pasado a segundo plano y los temas sociales se han convertido en lo principal. Muestra de ello fue lo ocurrido con la rapera Lizzo quien logró obtener la victoria en la categoría Mejor serie de telerrealidad/competencia por su reality Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, quitándole el triunfo ininterrumpido por 5 años a RuPaul’s Drag Race, algo que iba contra todo pronóstico.

Algunos críticos profesionales han asegurado que su triunfo se debido a la innovadora temática general que tenía su programa de competencia, algo que se vio reflejado en su discurso también, pues su preocupación por tener todo tipo de representación en la pantalla chica es solo una pequeña muestra de lo que ella añoraba en su niñez y ha logrado ver y cumplir con su trabajo.

La rapera dio un impactante discurso (Photo by Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Images)

“El trofeo es lindo, pero mi emoción es por estas personas que están en el escenario conmigo. Las historias que compartieron, no son tan únicas. Simplemente no se les dice. Vamos a contar más historias. Cuando era pequeña todo lo que quería era ver a alguien como yo en los medios: gorda como yo, negra como yo y guapa como yo”, aseguró Lizzo al recoger el galardón.

Tan solo ese pequeño fragmento de inicio de su discurso provocó una gran ovación de pie que que incluso hasta interrumpió las palabras de la intérprete de éxitos musicales como About Damn Time, Truth Hurts y Rumors -en colaboración con Cardi B-.

Su triunfo ante la competencia Drag de estados Unidos ha reflejado un cansancio por lo mismo que ha hecho RuPaul desde hace varios años REUTERS/Aude Guerrucci

“Si pudiera regresar y decirle algo a la pequeña Lizzo, le diría: ‘Vas a ver a esa persona, pero perra, tendrás que ser tú’. Hace un año, estas mujeres estaban filmando este programa de televisión que cambiaría sus vidas para siempre. ¡Son superestrellas ganadoras del premio Emmy que se van de gira mundial! Haz algo de ruido para mis Big Grrrls. Te quiero mucho. Dios los bendiga a todos. Esto es para las chicas grandes”, finalizó.

Los seguidores de la estrella señalaron rápidamente en redes sociales que ya cuenta con un Emmy y varios Grammy, por lo que solo necesitaría un Oscar y un Tony para lograr la consideración de “EGOT”, la etiqueta con la que se destaca a los ganadores de los cuatro principales premios en la industria del espectáculo estadounidense, que por cierto recientemente logró Lady Gaga.

A pesar de su reciente Emmy, “Watch Out For The Big Grrrls” podría no tener segunda temporada

El reality show podría no regresar Lizzo's: Watch Out for the Big Grrrls - Portada

En enero la rapera aseguró: “Si alguna vez hago otra temporada, no será por la forma en que fue recibida, o si fue aclamado por la crítica o no. Será por necesidad. Si necesito más bailarines, esta es la única forma que conozco de conseguir bailarines. He estado viendo cómo la industria cambia lentamente desde que estoy en el juego. Lo he visto cambiar, lo cual es alentador. Veo mucha inclusión de tamaño en los comerciales. Estaré mirando y veré a una gran chica negra bailando al frente. A veces miro esa mierda y digo: ‘¿Hice eso?’”, compartió para Variety.

