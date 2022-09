“Nunca fue mi amiga”: Jacky de Aca Shore destapó detalles de la polémica con Fer Moreno

Acapulco Shore 10: Jacky y Fer ya no son amigas (Fotos: Ig/@jackyoficial_ Ig/@fershymp)

Las integrantes de Acapulco Shore, Jacky Ramírez y Fer Moreno solían ser amigas inseparables en la octava y novena entrega; sin embargo, en esta décima temporada parece ser que la amistad se fracturó, ya que ninguna de las dos se sigue en redes sociales.

El problema se dio por un tercero en discordia, un nuevo integrante del reality show, Robbie Mora, quien fue novio de Fernanda antes de comenzar a grabar Acapulco Shore 10, pues supuestamente durante la filmación del programa , Jacky y él tuvieron algo que ver.

Y es que la rubia más joven de Aca Shore reveló en varias ocasiones que su mejor amiga la había traicionado y que no pensaba volverle a hablar, pero no externó detalles a profundidad debido a que la temporada aún no se estrena.

Por su parte, Jacky Ramírez por fin respondió a todos los señalamientos por parte de Fernanda y aclaró algunas cosas sobre su amistad, así como de su “relación” con Robbie.

En una entrevista con Vaya Vaya TV en YouTube, la influencer confesó qué fue lo que sucedió realmente y dijo que no tuvo nada que ver con Robbie durante el programa de TV Azteca para enamorados.

Yo nunca tuve nada que ver con Robbie, jamás. O sea somos amigos, nos conocemos de Enamorándonos y alguna vez hubo un mal entendido en Enamorándonos, en el cual a mí me corren del programa (…) él dice ‘el problema es de dos, si se va ella también me voy yo’ y se salió del programa atrás de mí. Esa acción me pareció súper leal”, expresó.

Asimismo, dijo que su relación con Fer Moreno había terminado. “Te voy a dar mi verdad. Yo creo que Fernanda nunca fue mi amiga, sí, fue una compañera en el reality y fue una “buena amistad” porque si a mí me sacaban ella se salía atrás de mí, ella no se podía quedar atrás, siempre quiso estar ahí conmigo (…) Yo no tengo nada malo que decirle a Fernanda simplemente no creo que ella haya sido una amistad como tal, amistad sincera conmigo”, puntualizó.

Jacky también dijo que ella no iba a hablar mal de Fershy porque no tenía cosas negativas que decir y también añadió que se debería diferenciar lo que es parte de un reality y lo que es la vida real.

“Creo que al final de cuentas una cosa es el show, el reality show Acapulco Shore y otra cosa es la vida y hay que saber manejarlo. Es difícil, claro, obvio, es muy complicado pero sí yo creo que hay que ponerle un poquito más de cabecita para saber distinguir”, señaló.

De igual forma, Beni Falcón, otro de los integrantes del reality, entrevistó a Fershy y ella dijo que se encontraba muy decepcionada y triste en cuanto al tema de su ex amiga.

“Yo la bloquee de todos lados, no me interesa nada de lo que tenga que decirme, me lastimó. Yo me quitaba la comida de la boca para dársela a ella, siempre vi por ella como mi hermanita mayor y resulta que es mayor (…) Mi relación es triste, no sé si la pueda perdonar algún día porque el vato no valía la pena”, expresó.

Tal parece que esta nueva entrega ha traído muchas enemistades, malentendidos, problemas y polémicas de las que se habla constantemente en redes sociales.

Y es que Karime Pindter y Jawy están metidos en un problema similar por haberse besado en el tráiler de Acapulco Shore 10, alimentando más los rumores de una supuesta relación y la traición hacia Manelyk González.

Sin embargo, Karime ya aclaró el porqué se dio ese beso con Jawy y dijo que fue únicamente por trabajo, además de que tenía que ser profesional si quería ser actriz más adelante.

