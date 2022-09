Luis Cresencio Sandoval: “Jamás nos dieron un marco legal” para actuar en tareas de seguridad pública

Luis Cresencio Sandoval, aseguró que desde que se incorporó al Ejército a las tareas de Seguridad Pública se pidió un marco legal que avalara su actuación “pero jamás se los dieron”. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, aseguró que desde que se incorporó al Ejército a las tareas de Seguridad Pública, la institución insistió en que se les diera un marco legal que avalara su actuación “pero jamás nos lo dieron”.

“Desde que nos incorporaron a la seguridad pública insistimos en que nos dieran un marco legal y jamás nos la dieron”, aseguró el titular de la Sedena durante su participación en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizó este viernes en Zacatecas.

Incluso, reconoció que ante esta situación, muchos elementos del Ejército mexicano se encuentran en prisión por sus actuaciones en tareas de seguridad.

“Tenemos mucho personal que está en prisión porque no teníamos ese marco legal”, dijo.

Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo

Al ser cuestionado sobre cuáles habían sido los temas que abordó en su reunión con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y otros diputados priistas la cual ocurrió el jueves 8 de septiembre a puerta cerrada, el titular de la Sedena aseguró que fue “de carácter informativo” en donde se hablaron de temas de seguridad.

Aseguró que se detalló el carácter formativo que tienen las fuerzas armadas, así como de la Guardia Nacional.

“Les dimos a conocer lo que hemos desarrollado en las fuerzas armadas, la Secretaría de la Defensa en la Guardia Nacional como cuáles fueron sus orígenes, de dónde se tomó el proyecto, cuántos países analizamos para poder establecer cómo iba a ser la propuesta que le haríamos al señor presidente para este proyecto (...)”, señaló al tiempo que destacó que algunas de estas corporaciones en otras naciones tienen un origen militar y así siguen permaneciendo.

Luis Cresencio Sandoval señaló que también se ahondó en la formación educativa que tienen los soldados y cómo poder colaborar con la instrucción escolar de la Guardia Nacional.

El titular de la Sedena detalló los temas que abordó con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y otros diputados priistas, en la reunión a puerta cerrada que sostuvieron este jueves 8 de septiembre. (REUTERS/Edgard Garrido)

Destacó que poco más de 700 cadetes están estudiando la licenciatura en Seguridad Pública, quienes después se incorporarán a la Guardia Nacional, por lo que insistió en que estos elementos, si bien tienen una formación militar, están aprendiendo los elementos teóricos para participar en la GN, la cual insistió, tiene una base civil.

“No es lo mismo formar a un soldado que formar a un policía. En los planes del estudio se modificaron para quitar en la capacitación en el ámbito de seguridad pública la parte militar. La seguridad pública es un ámbito civil, entonces no podemos no dejar de darlas, pero sí identificamos materias comunes (...)”, señaló.

Señaló que también se les mostró las desventajas de lo que sucedería de no tener el control de la Guardia Nacional.

“Una estructura con tantos hombres que no tuviera una disciplina, pues el señor presidente lo ha mencionado en muchas ocasiones, que se puede perder; por eso hay que cuidarla. Nosotros en el Ejército, en la fuerza aérea establecemos que la disciplina es la columna vertebral de nuestra institución (...) es lo mismo que buscamos en la Guardia Nacional: una institución con disciplina, con valores, con virtudes en el ámbito de la seguridad pública, similares a los que tenemos en las fuerzas armadas”, sostuvo.

Foto: EFE/Francisco Guasco

El titular de la Sedena admitió que también se habló de la reciente presentación de la iniciativa por parte de la legisladora priista, Yolanda de la Torre, para ampliar la participación de militares en tareas de seguridad hasta el 2028.

“Les mencionamos que es importante el trabajo que hacemos en los estados, que los propios gobernadores vean si les ha servido. Si al llegar al momento en que fenezca este periodo ya no podemos seguir actuando en ese ámbito, entraríamos con problemas en la institución”, señaló.

Luis Cresencio Sandoval subrayó que desde que el Ejército fue incorporado a hacer labores de seguridad pública, no han tenido un marco legal que avale sus acciones, por lo que sus elementos han actuado al margen de la ley, teniendo como consecuencia, que muchos de ellos se encuentren en prisión.

“Cuando nos incorporaron ya de manera directa en el ámbito de la seguridad pública, la Sedena siempre, siempre pidió tener un marco legal para poder actuar en el ámbito de la seguridad pública y la respuesta fue nunca darnos ese marco legal, jamás nos lo dieron ni con las administraciones que nos metieron en esa tarea, ni las subsecuentes. Jamás nos lo dieron, ¿y qué situación llevaba? que nuestro personal actuara al margen de la ley, al filo de la navaja.

Alito Moreno se reunió con el titular de la Sedena, en medio de la controversia con Va por México (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“Hacía acciones, cumplía órdenes y tenía como resultado estar en prisión. A la fecha tenemos mucho personal que está en prisión porque en esos momentos no teníamos el marco legal para actuar en el marco de la seguridad pública. No queremos volver a sufrir esa situación”, enfatizó.

El General Sandoval resaltó que si se avala esta propuesta para que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028, también le permitirá fortalecer a la Guardia Nacional y al momento en que llegue el plazo, la GN sea una corporación totalmente fortalecida y será entonces que el Ejército podrá regresar de lleno a su tarea principal, que es defender a la nación, la defensa de la soberanía y la seguridad interior.

-¿Y si lo solicitan los líderes del PAN (Marko Cortés) y del PRD (Jesúss Zambano) también habrá reunión con ellos? le preguntó el mismo reportero.

-”Si así lo quieren nos podemos reunir de conformidad a las instrucciones del señor presidente, podemos hablar con cualquiera”, señaló.

Antes de darle el uso de la palabra al General, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los secretarios tiene la instrucción de dialogar y recibir “a cualquier persona”

SEGUIR LEYENDO: