Santiago Giménez le pidió disculpas al capitán del Feyenoord por desatender sus órdenes: “Tengo mucho que aprender”

Santiago Giménez realizó un doblete en el partido de Lazio vs Feyenoord de la Europa League (Foto: Twitter/ @Feyenoord)

Durante las últimas horas el nombre de Santiago Giménez se ha mantenido en los temas de conversación tras hacerse pública la molestia de su capitán en el Feyenoord, Orkun Kökcü al hacer caso omiso a sus indicaciones durante su reciente encuentro de la UEFA Europa League.

Las declaraciones por parte del capitán y referente de la Selección Nacional de Turquía llegaron hasta México, hecho que causó una ola de comentarios en contra del mediocampista que milita en la Eredivisie, sin embargo, el atacante mexicano trató de reaccionar con mesura a la situación y reconoció su error durante el partido en contra la Lazio de la Serie A.

Fue en una breve entrevista con Fox Sports donde el ex Cruz Azul confesó que en México siempre le han inculcado que el delantero tiene que tener la valía para pedir la pelota en un momento de alta tensión, tal como fue el debut del Feyenoord en la Europa League.

Santiago Giménez, nuevo jugador del Feneyoord. Foto: @Feyenoord

“Debería haber respetado al capitán. En México aprendí que como delantero hay que tirar los penales; agarrar la pelota y no soltarla. Esta es una cultura diferente, todavía tengo mucho que aprender”, resaltó el joven mexicano de 21 años para las cámaras de Fox Sports.

Las declaraciones en contra del ‘Bebote’ por parte del capitán del Feyenoord

Fue en una entrevista para ESPN Holanda donde el centrocampista de neerlandés, nacionalizado turco confesó al terminar el encuentro en contra de la Lazio, que el Seleccionado Nacional de México desobedeció su jerarquía al patear el penal que abriría el marcador para los de Rotterdam durante su debut en la Europa League.

“Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales)”, dijo Kökcü en exclusiva a ESPN Holanda.

El líder del vestuario de 22 años manifestó que Santiago Giménez no respetó los códigos al interior del vestidor, haciendo alusión en que cada uno de los jugadores del Feyenoord los conoce de ‘pies a cabeza’.

“Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema”, resaltó el centrocampista de 21 años.

Para finalizar, el también seleccionado turco resaltó que el problema no fue el cobro de Giménez, sino su desacato hacia el orden que hay en el equipo perteneciente a la Eredivisie: “Pero para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros”, remató Orkun Kökcü,

Cómo fue el penal de Santiago Giménez que ocasionó problemas al interior del Feyenoord

Giménez entró a la cancha al minuto 64 del segundo tiempo en lugar del brasileño Danilo cuando el entrenador Arne Slot le brindó sus primeros minutos en la cancha al ex elemento de Cruz Azul.

Desde sus primeros 5 minutos de juego el hijo de Chaco Giménez se mostró latente con el gol hasta que provocó un penal que cambió el panorama del equipo.

Soccer Football - Europa League - Group F - Lazio v Feyenoord - Stadio Olimpico, Rome, Italy - September 8, 2022 Feyenoord's Santiago Gimenez scores their first goal from the penalty spot REUTERS/Alberto Lingria

En una jugada ofensiva del Feyenoord, la pelota estaba dentro del área chica y el mexicano fue embestido por un elemento del Lazio quien provocó una infracción sobre Giménez, acción que el árbitro marcó como penal a favor del Feyenoord.

El silbante marcó la pena máxima, así que el Bebote se adueñó del balón -motivo que causó gran molestia a Orkun Kökcü, capitán del Feyenoord- para cobrar el disparo. Más adelante y tras una serie de reclamos por parte de la escuadra de la Serie A, Santiago Giménez se enfilaría hacia el arco defendido por Ivan Provedel y anotaría su primer tanto en la UEFA Europa League al minuto 69 del juego.

