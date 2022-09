Faitelson arremetió contra el capitán del Feyenoord por regaño a Santiago Giménez

David Faitelson minimizó la polémica de Santiago Giménez y el cobro del penal contra la Lazio (Foto: captura de pantalla: Youtube - Getty Images)

En medio del revuelo que ha causado la irrupción y buena adaptación de Santiago Giménez al futbol de la Eredivisie y la UEFA Europa League, la polémica por la molestia del capitán del Feyenoord con el mexicano ha acaparado los medios de comunicación. En ese sentido, David Faitelson condenó que el turco Orkun Kökçü haya dado a conocer la problemática con el hijo del Chaco Giménez y señaló que su verdadera preocupación debe ser otra.

Un día después del primer doblete de Giménez en la escandalosa derrota del equipo de Rotterdam ante la Lazio de la Serie A, las declaraciones en torno al cobro de un penal en el segundo tiempo del encuentro siguen siendo divulgadas. Al respecto, el periodista del medio ESPN aprovechó sus redes sociales oficiales para catalogar el suceso como un escándalo innecesario.

“Demasiado escándalo con que Santi Giménez haya cobrado un penalti que, en apariencia, no le correspondía. Lo que más debería preocuparle a todo el Feyenoord, incluyendo al mexicano y al capitán, es la barrida que le puso la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma”, declaró en su perfil verificado reconocido por el nombre de @Faitelson_ESPN en la red social.

El argumento del periodista deportivo estuvo basado en la actuación que el equipo de los Países Bajos demostró en Italia. Y es que desde el minuto 4 el equipo preferido por el exdictador Benito Musolini tomó ventaja en el marcador. Después de once minutos la diferencia aumentó a dos goles y se convirtieron en tres al filo del minuto 28 de la primera mitad.

Los de Rotterdam no hallaron la posibilidad de hacer daño al equipo rival y antes de que pudieran acercarse en el marcador, concretaron una goleada de cuatro goles por cero en el minuto 63. Algunos segundos después de que toda esperanza fuera sepultada por los rivales, el director técnico Arne Slot emprendió una serie de modificaciones entre las que contempló el ingreso del mexicano.

La modificación fue crucial pues, apenas seis minutos después de haber ingresado, el mexicano tuvo el valor de reclamar el cobro del penal y le arrebató de las manos la oportunidad al capitán de su equipo. Si bien consiguió el objetivo de perforar la red, la molestia del jugador turco fue evidente. Instantes después, a dos minutos del final, el Bebote volvió a anotar y redujo la ventaja.

Santiago Giménez anotó un doblete en el partido de Lazio vs Feyenoord de la Europa League (Foto: Alberto Lingria/REUTERS)

A pesar del doblete, las declaraciones en torno a la polémica en la pena máxima comenzaron a difundirse. Al respecto, el capitán del cuadro holandés no desaprovechó los micrófonos y declaró que la nueva incorporación al equipo desobedeció una orden jerárquica imperante al interior del equipo al no ceder la esférica para que él pudiera cobrar desde los doce pasos, pero fue ampliamente criticado.

“Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales) Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema”, declaró ante los medios de comunicación.

Por su parte, Giménez intentó aclarar la situación horas después del encuentro y pidió disculpas al capitán. Declaró que en su formación como futbolista recibió la instrucción de no ceder la esférica como delantero para el cobro de penales pero se dijo abierto a aprender los aspectos de la nueva cultura futbolística en la que está inmerso.

