“Mi hija decía que era su abuelita”: criticaron a Martha Debayle por llorar la muerte de la Reina Isabel II

A Martha Debayle se le quebró la voz durante su programa de radio al dar la noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II. (Foto: especial)

El 8 de septiembre pasará a la historia, como el día en que la reina Isabel II de Inglaterra dejó este mundo. El Palacio de Buckingham anunció la muerte de la monarca de 96 años, quien falleció en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos. En las últimas horas habían viajado de urgencia hacia allí su hijo Carlos, y sus nietos William y Harry.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, publicó la familia real en Twitter.

Una vez se hizo oficial la noticia, las reacciones alrededor del mundo no se hicieron esperar. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció por el fallecimiento de la Reina Isabel II a través de su cuenta de Twitter, el Jefe del Ejecutivo mexicano envió sus condolencias a los pueblos del Reino Unido, así como a los miembros de la Familia Real por la muerte de la monarca inglesa, quien presidió el trono por 70 años.

Martha Debayle comentó que su hija consideraba a la Reina Isabel II su abuela. (Foto: Captura de Pantalla/Yordi Rosado)

Las redes sociales estallaron, pues artistas, actores, políticos, deportistas y una infinidad de figuras públicas se tomaron unos minutos de su tiempo para despedir a la Reina Isabel II. Entre los casos que más llamaron la atención de los internautas, fue la reacción de Martha Debayle, una de las comunicadoras más influyentes y mediáticas del medio nacional por su trabajo en radio y televisión. El suceso se dio durante su programa de radio, justo cuando la conductora se encontraba dando la noticia del fallecimiento de la monarca.

De pronto se le quebró la voz a Debayle y no pudo contener el llanto cuando logró que las palabras salieran de su boca, “Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y... Pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”, sollozó.

Usuarios criticaron a Martha Debayle al enviar sus condolencias a todos los radioescuchas ingleses por la muerte de la Reina Isabel II. (Foto: captura de pantalla Twitter)

El momento quedó documentado en un videoclip y no tardó en darle la vuelta las redes sociales, donde los usuarios criticaron a Martha Debayle e incluso se desató una lluvia de memes burlándose de lo comentado al aire.

Los puntos abordados por Debayle que más criticaron los internautas fue el hecho de que su hija considerara a la Reina Isabel II su abuela y que la conductora le mandara condolencias a sus seguidores británicos, así como los juegos de palabras que utilizó al combinar el idioma inglés y el español para explicarse.

Por tal motivo, un usuario comentó en tono sarcástico lo siguiente: “Que privilegio ser la hija de Martha Debayle y que la Reina Isabel sea su abuelita”.

Hasta el momento, Martha Debayle no se ha pronunciado al respecto, al contrario, en sus cuentas oficiales únicamente ha compartido hechos relevantes relacionados con todo lo que sucede en Reino Unido, tras la muerte de su reina.

