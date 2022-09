Alessandra Rosaldo negó que Eugenio Derbez sufriera un infarto: “Tampoco hay que especular”

Alessandra Rosaldo negó que Eugenio Derbez hubiera sufrido un infarto, como trascendió el pasado 1 de septiembre (Foto: Getty Images)

Luego de que circulara el rumor de que Eugenio Derbez habría sufrido su fractura de hombro debido a que supuestamente sufrió de un infarto, Alessandra Rosaldo desmintió esto, asegurando que hay personas que están haciendo las cosas más grandes de lo que son.

Desde que se dio a conocer que Eugenio Derbez se fracturó en varias partes el hombro derecho, algunos comunicadores han destapado que supuestamente el actor se accidentó debido a que sufrió un infarto mientras jugaba con realidad virtual. Por ello es que la cantante de Sentidos Opuestos fue cuestionada al respecto por la prensa durante un encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí se encargó de ahondar un poco más sobre el estado de salud de su esposo, quien “está bien”, reafirmó.

“No, no, no. Entiendo que a veces las cosas se hagan más grandes, pero si ustedes leen el comunicado lo dice muy claro, la primera frase es: ‘Él está bien’ y después, lo que quieran, pero lo primero que fue importante aclarar es que él está bien y también menciona un accidente, que es lo que sucedió. Entiendo que no hay mucho detalle, pero tampoco hay que especular y agrandar y hablar de cosas que no son”, dijo Alessandra cuando le preguntaron sobre el supuesto infarto.

Según apuntaron algunos internautas, vieron que la mano del actor no tenía un aspecto normal, por lo que algunos sí creyeron que Derbez sufrió un infarto (Foto: Instagram/@ederbez)

Debido a que una reportera la cuestionó acerca de cómo se ve la mano de Eugenio Derbez en una de las últimas fotografías que compartió, pues tendría una apariencia “amarillenta” y débil, Rosaldo aceptó que posiblemente no lucía bien, pero que es como se debe de ver después del complicado procedimiento por el que pasó el actor.

“Que si está amarillo, que si está verde... está normal, está hinchada, obviamente, porque la lesión es muy fuerte y muy grande, la operación fue muy delicada, muy larga, pero está normal”, agregó.

La también actriz compartió que su esposo no ha perdido su característico sentido del humor, pero actualmente todavía se encuentra sedado con medicamentos y pasa la mayor parte del tiempo dormido. “Estos días han sido complicados porque los medicamentos que está tomando son muy potentes y gran parte del tiempo está dormido”, dijo Alessandra.

A pesar de su estado de salud, Eugenio Derbez estaría pasando su cumpleaños 61 acompañado y “muy apapachado” por su familia.

Cómo fue el accidente que sufrió Eugenio Derbez

El pasado lunes 29 de agosto Alessandra Rosaldo difundió un comunicado en el que reveló que su esposo sufrió de un accidente por el que tendría que pasar por el quirófano, aunque no especificó qué le sucedió a Derbez.

A partir de entonces comenzaron a surgir diferentes versiones de lo que supuestamente había sucedido, como la que Gustavo Adolfo Infante afirmó; el comediante estaba jugando con un visor de realidad virtual cuando se habría tropezado o se habría golpeado con algo que le produjo la fractura del hombro derecho. Se habló de que su articulación se habría roto hasta en 11 pedazos, resultando algunas partes pulverizadas.

Eugenio Derbez tuvo que atravesar una complicada cirugía debido a que su hombro se fracturó en muchos pedazos, inclusive, se piensa que podría necesitar de un reemplazo (Foto: Instagram/@ederbez)

Luego de que Eugenio salió del quirófano, Alessandra tuvo que viajar a la Ciudad de México para el concierto de 90s Pop Tour, por lo que tuvo un corto encuentro con la prensa y confirmó que Derbez se fracturó en varias partes el hombro derecho y que existe la posibilidad de que se lo tengan que reemplazar, aunque no dio detalles de cómo fue el accidente.

Fueron los presentadores del programa Chisme No Like quienes aseguraron que el protagonista de No se aceptan devoluciones habría sufrido un infarto y no de un accidente, pues supuestamente hubo algunas inconsistencias durante las primeras noches que estuvo en el hospital.

