Mauricio Ochmann se pronunció sobre la salud de Eugenio Derbez tras su accidente: “Todo está muy positivo”

Mauricio Ochmann se pronunció sobre el accidente de Eugenio Derbez (Foto: Especial/Instagram)

Durante la última semana de agosto el mundo del espectáculo nacional quedó consternado tras darse a conocer que Eugenio Derbez había sufrido un accidente, motivo por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, este hecho hizo que varios colegas del histrión le mandaran una ola de mensajes de apoyo, tal fue el caso del su ex yerno, Mauricio Ochmann.

Fue en un encuentro con diversos medios de comunicación durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde la expareja de Aislinn Derbez confesó que ya tuvo contacto con el también productor de 61 años durante su convalecencia.

“Nos hemos mensajeado y todo, y ahora sí que, dándole mucha fuerza, mucho amor y que se recupere pronto, todos queremos que eso pase”, dijo Ochmann en sus declaraciones las cuales fueron retomadas por Ventaneando.

El progenitor de Kailani Ochmann, hija que tuvo fruto de su relación con Aislinn Derbez, hizo especial hincapié en que la dinastía Derbez estaba en todo su derecho en mantener el silencio en las diversas redes sociales y la prensa mexicana con relación a la salud del afamado histrión.

“Yo creo que es un momento de, así como lo dijo Alessandra, de dejar que el proceso fluya, así que pues bien, yo creo que así son estas cosas”, resaltó para las cámaras del programa de TV Azteca.

Más adelante, el conocido actor México-americano reiteró a la prensa que la recuperación de Eugenio va muy bien: “Todo está muy positivo, como te digo, hemos tenido nada más un contacto muy leve y siempre mandándole mucha fuerza y mucho amor”, evocó.

(Fotos: Instagram/@ederbez)

Para finalizar, Ochmann de 44 años fue cuestionado sobre la posibilidad de visitar al abuelo de Kailani: “La verdad es que ahora sí que todo a su ritmo y como ellos lo vayan marcando, como lo están haciendo, pero siempre mandándole mucho amor, mucha fuerza y ahí estamos”, remató.

Ahondando un poco más en la salud del patriarca de la dinastía Derbez, durante la primera semana de septiembre la prensa mexicana tuvo la oportunidad de increpar a Alessandra Rosaldo en el AICM, ahí la pareja de Eugenio tuvo la oportunidad de desmentir algunos rumores que apuntaban que el motivo de su cirugía fue a causa de una infarto.

“No, no, no. Entiendo que a veces las cosas se hagan más grandes, pero si ustedes leen el comunicado lo dice muy claro, la primera frase es: ‘Él está bien’ y después, lo que quieran, pero lo primero que fue importante aclarar es que él está bien y también menciona un accidente, que es lo que sucedió. Entiendo que no hay mucho detalle, pero tampoco hay que especular y agrandar y hablar de cosas que no son”, dijo Alessandra cuando le preguntaron sobre el supuesto infarto.

Foto: Getty Images

La también actriz compartió que su esposo no ha perdido su característico sentido del humor, pero actualmente todavía se encuentra sedado con medicamentos y pasa la mayor parte del tiempo dormido.

“Estos días han sido complicados porque los medicamentos que está tomando son muy potentes y gran parte del tiempo está dormido”, dijo la intérprete perteneciente a Sentidos Opuestos para las cámaras de diversos medios y las cuales fueron retomadas para el canal de Berenice Ortiz.

Entre las personalidades que se pronunciaron sobre la salud de Eugenio Derbez se encuentran Regina Blandón, Andrea Legarreta, Angelique Boyer, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Omar Chaparro, Martha Debayle, Sandra Echeverría y Alex Montiel y varios más.

