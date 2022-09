José Eduardo Derbez reveló que le ocultaron información sobre accidente de Eugenio Derbez: “Es raro y duele”

Foto: Captura de pantalla - Jose Eduardo Derbez/Youtube.

Hace unos días, Eugenio Derbez preocupó a sus seguidores después de que Alessandra Rosaldo lanzara un comunicado para informar que el actor de No se aceptan devoluciones había sufrido un accidente y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ante esto, José Eduardo, hijo del actor, recientemente habló sobre como se encuentra su padre y las dificultades que tuvo para enterarse de todo lo sucedido.

Fue durante el programa de Adela Micha, La Saga, donde el joven reveló que, aunque Derbez ya se encuentra mejor de la fractura de hombro, su recuperación ha sido un reto.

“Está bien, ahí va con sus terapias y sus dolores, pero ya le dije: ‘Darte en la madr* jugando a los 60 no acaricia (...)(Hablé con él) En su cumpleaños el 2 (de septiembre)… Ya había salido, ya sabes que allá en Estados Unidos es todo muy frío, te operen de lo que te operen y te sacan luego, luego”, comenzó a decir.

Asimismo, el hijo de Victoria Ruffo apuntó que, cuando mantuvo comunicación con Eugenio, se percató que su padre estaba un poco afectado emocionalmente.

(Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

“Ya estaba en su casa, hablé con él, lo sentí que está como bajoneado en el sentido de que como es tan chambeador y todo el tiempo quiere hacer algo, como que tuvo que cancelar todo, que yo le dije: ‘creo que te va ayudar a que estés en tu cama, en tu casa un buen rato”, señaló.

Respecto a si Eugenio ya está tomando terapia de rehabilitación, José Eduardo adelantó que aún no, pero la familia está en la espera de que suceda pronto.

“Lo vi bien, yo creo que da flojera como a todos tener a una persona que esté moviendo el brazo y ayudándote con las terapias, pero ahí va (...) Según yo la rehabilitación aún no la empieza porque tiene que tener el brazo quieto por un rato”, dijo.

Sin embargo, durante la charla, José Eduardo dejó entrever que le ha costado un poco obtener información sobre la salud de su papá.

“Te lo juro que son bien misteriosos todos (...) o no me quieren compartir a mí los secretos de la familia (...) Les puse: ‘¿Qué le pasó a mi papá?’ No sé quién puso pregúntale a no sé quién, otros pregúntale en privado a no sé quién, no me lo pueden decir en donde estamos todos. Comencé a preguntar por separado y nadie me contestaba. Mi hermano (Vadhir) me contestó: pues sí se cayó”.

Días después, alguien pone el grupo como va todo, bien… voy saliendo de Miembros, me marca Alessandra y me dice oye nada más para que estés enterado se subió un comunicado… Pues cuando me empiece a marcar va ser raro que conteste no sé, porque es raro y duele.

Cabe recordar que después de que la intérprete de ¿Dónde están? dio a conocer el estado de su esposo, comenzaron a surgir un sinfín de rumores sobre lo que había pasado. Fue bajo este contexto que Gustavo Adolfo Infante -periodista de espectáculo- explicó en De Primera Mano que el comediante se habría roto el hombro en aproximadamente 11 partes mientras jugaba con uno de sus hijos.

Ante estos rumores, Alessandra salió a confirmar la situación durante un encuentro de prensa transmitido por Despierta América.

“Fue una operación larga, sí muy complicada porque fueron muchísimas fracturas, porque probablemente haya que reemplazar el hombro”, comentó la cantante de Sentidos Opuestos.

La también actriz mencionó que su esposo pasó por mucho dolor, aunque ya comenzó su recuperación. No quiso dar detalles porque prefiere que sea Eugenio quien hable de su accidente.

“Está bien, está con mucho dolor, pero está bien (...) agradece profundamente todas las muestras de cariño, el celular lo tengo hasta apagado porque no dejaba de sonar, está muy conmovido por eso, por todo lo que ha recibido de mensajes, de muestras de amor, de cariño, de luz”, confesó la cantante.

“Imagínate, a veces uno piensa que una caída ‘ay, no pasa nada’ (...) Va a ser larga (la recuperación), muy larga y depende mucho de eso, del cuidado de cómo lo apapachemos en casa”, dijo Rosaldo.

SEGUIR LEYENDO