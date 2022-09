“Para Chabelita”: algunas de las canciones más icónicas dedicadas a la Reina Isabel II

(Foto: Especial)

Luego de que se diera a conocer que la Reina Isabel II de Inglaterra se encontraba bajo vigilancia médica en el castillo de Balmoral (Escocia) las redes sociales se inundaron de publicaciones al respecto.

Finalmente, la situación culminó con su fallecimiento este 08 de septiembre. Ante ello, se ha formado una marea creciente de palabras y memoriales dedicados a la reina. En medio de todo ello, también se han compartido y recordado las canciones que fueran creadas en su nombre.

Y es que, la figura de la reina, como representante de la monarquía inglesa, ha inspirado un gran repertorio de canciones. Tras más de siete décadas portando la corona real, su imagen inspiró a bandas de diversos géneros que también marcaron la historia musical de Inglaterra, tal es el caso de Sex Pistol, The Smiths, The Rolling Stones y The Beatles.

God Save The Queen

Quizá una de las canciones más famosas dedicadas a la reina sea precisamente la producida por la banda de punk, Sex Pistols. Y es que, cuando la Reina de Inglaterra festejó sus 25 años como monarca, la agrupación tocó God Save The Queen sobre un barco como acto de rebeldía.

Con ello desafiaron a la Corona y a su tiempo. Así, el punk explotó en manos de unos jóvenes desarrapados que, aporreando sus instrumentos, irrumpieron cerca del Palacio Real sobre una embarcación —bautizada como Queen Elizabeth— que se trasladó sobre el Támesis, en el momento justo en que se celebraba el día del Jubileo en Inglaterra.

Así, en medio de rostros desconcertados y rodeados por lanchas policiales, Sex Pistols expresó su opinión sobre el festejo y sobre la monarquía tocando “No Feelings” y “God Save The Queen”.

Las lanchas policiales salen en busca del Queen Elizabeth, el barco en el que los Sex Pistols estaban tocando y desafiando al sistema (Photo by Brian Cooke/Redferns)

The Queen is dead

En su momento, la canción y álbum con el mismo nombre despertó polémica. Y es que el título sobresalió en medio de una Inglaterra conservadora y en manos de la dama de hierro Margaret Thatcher.

En este escenario, Morrissey y compañía lanzaron en 1986 un alegato brutal y lleno de humor en pro de la muerte de la reina.

Incluido en el tercer álbum de The Smiths, “The Queen is Dead” es una ácida arma rítmica usada para burlarse del príncipe Carlos y criticar al sistema monárquico británico, puesto que “el mundo es muy triste con la monarquía viva”.

The Smiths: Andy Rourke, Johnyy Marr, Morrisey y (Gijsbert Hanekroot)

Her Majesty

Escrita por Paul McCartney, la canción del álbum “Abbey Road”, rinde tributo a la reina con humor, con versos algo atrevidos para la portadora de la corona: “es una chica linda, pero que no tiene mucho qué decir y que algún día será suya”.

Cabe recordar que, esta misma canción fue interpretada en la ceremonia de Jubileo del 2002, por el ex Beatle que la cantó en vivo frente a Isabel II en el Palacio de Buckingham. “Tenía que hacerlo”, admitió luego Paul.

Y es que la relación entre la banda y la Reina se vio marcada por historias y anécdotas. Tal vez una de las historias más icónicas de la cultura pop sea la que une a los integrantes de The Beatles luego de que se reunieran con la Reina Elizabeth para ser reconocidos por la corona, celebración en la que se rumora que tras ser condecorados terminaron fumando un “porro” en el Palacio de Buckingham.

