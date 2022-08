Eugenio Derbez se habría roto el hombro en 11 partes, según Gustavo Adolfo Infante

Eugenio Derbez sufrió un fuerte accidente, por el que, según ha trascendido, se rompió un hombro en varias partes (Foto: Instagram/@ederbez)

Luego de que Alessandra Rosaldo dio a conocer que Eugenio Derbez tuvo un fuerte accidente que le causó “lesiones delicadas” y que sería sometido a cirugía, Gustavo Adolfo Infante detalló que el actor se habría fracturado el hombro en más de 10 partes mientras estaba jugando con uno de sus hijos en Atlanta.

El pasado 29 de agosto Rosaldo dio a conocer que su esposo, Eugenio Derbez, tuvo un accidente por el que tenía que ir al quirófano; sin embargo, no ahondó en detalles y surgieron varias teorías acerca de lo sucedido, pero en De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante afirmó que el comediante se rompió en 11 partes un hombro mientras jugaba con uno de sus hijos.

“Estaba en Atlanta jugando con uno de sus hijos, no sé si con Vadhir o a lo mejor con la chiquita, con Aitana, no lo sé. Realidad virtual, entonces traía un visor de realidad virtual (...) Entiendo que al emocionarse, al hacer esto, choca o se tropieza y se rompe el hombro en 11 pedazos”

#EugenioDerbez se rompe el hombro en 11 'pedazos' tras accidente con gafas de realidad virtual, así lo dio a conocer #AlessandraRosaldo. #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/echZHiVrHg — De Primera Mano (@deprimeramano) August 30, 2022

El periodista especificó que, pese a que el accidente fue en Atlanta, los médicos que lo revisaron y que lo iban a llevar someter a una cirugía de reconstrucción ahí mismo, se dieron cuenta de que las lesiones no podrían ser tratadas en ese hospital y se decidió transferirlo a otro, en Los Ángeles.

“En Atlanta lo iban a operar, pero le empiezan a hacer tomografías, radiografías y demás, y ven que estaba muy complicada la operación, por lo cual lo inmovilizan y lo mandan a Los Ángeles, donde vive Eugenio”, explicó Gustavo Adolfo Infante.

Según trascendió en algunos medios, así como lo informaron en De Primera Mano, este 30 de agosto el actor será sometido a la cirugía de reconstrucción, la cual podría llevarse a cabo alrededor de las 15:00 horas.

Algunos medios también han apuntado que Derbez habría sufrido un accidente automovilístico, pero la familia del actor no ha confirmado ninguna de las versiones (Foto: Instagram/@ederbez)

“El día de hoy, y ya no he sabido más, se iba a someter a una operación de reconstrucción del hombreo. Hay partes pulverizadas del golpe”

Alessandra Rosaldo no dio ninguno de estos detalles en el comunicado que difundió el pasado lunes, pues sólo mencionó que su esposo se accidentó hace un par de días. Agregó que la salud de Eugenio no corre riesgo alguno, pero debido a la gravedad de las lesiones, deberá ser sometido a cirugía. Asimismo, pidió que no se hicieran especulaciones al respecto, pues ella estaría dando información a través de sus redes sociales.

Debido a las complicaciones que surgirán de este percance, Alessandra informó que Eugenio Derbez tendrá que alejarse de las redes sociales, así como de sus compromisos laborales, pues se enfocarán en la rehabilitación del actor y de que tenga su respectivo reposo.

Según trascendió gracias a Chisme No Like, Derbez inclusive habría tenido que cancelar algunos proyectos, causando molestia en sus colaboradores, pues se espera que su recuperación sea de varios meses.

“En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”, informó la cantante.

Aunado a ello, explicó que ella tiene algunos compromisos, los cuales no puede cancelar, pero que mantendrá al tanto al público respecto a la salud de su esposo a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, la familia del actor no ha dado actualización alguna acerca de la cirugía del también productor.

