Adán Augusto López negó pacto con Alito Moreno

Adán Augusto López negó alianza con Alito Moreno (Video: Twitter/@letroblesrosa)

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, negó que el Gobierno de México o el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) haya entablado algún pacto con Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la conferencia de prensa que ofreció tras su visita al Senado de la República, el funcionario rechazó haber tenido algún diálogo con el priista en el contexto de la discusión parlamentario de la iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso de la Unión; además de que le restó importancia al abrazo que protagonizó con Moreno Cárdenas en la Cámara de Diputados.

“No, no ha habido ningún diálogo. Ahora, en un ejercicio que la nación requiere, yo le podría decir, en honor a la verdad, que hace unos meses que no encontramos al señor Alejandro Moreno, me lo encontré un día, estaba él comiendo en un restaurante y nos saludamos, como nos saludamos ahora”, explicó ante los cuestionamientos sobre una supuesta cercanía con el fin de que se apruebe la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Retomando el tema del abrazo en San Lázaro, el exgobernador de Tabasco indicó que el encuentro fue efusivo, pero que es algo que ha compartido que diversos personajes políticos, no solo con éste, ya que indicó que eso no significa más que un intercambio de saludos.

El secretario de Gobernación se reunió con Senadores de Morena (Foto: captura de pantalla/Canal del Congreso)

“Sí saludé a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas, no es un asunto de enemistades y el que uno dialogue no significa más allá que el protocolo del intercambio de saludos y opiniones”

Finalmente, sobre este tenor y la suspensión temporal de Va por México como alianza, Hernández López sentenció que no tiene conocimiento de la iniciativa que presentó la diputada priista Yolanda de la Torre, por lo que reiteró que no ha influido en algún cambio de postura en el Revolucionario Institucional.

Por otro lado, descartó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, haya reculado en la presentación de los audios contra Alito por indicación de la autoridad federal, al contrario, negó haber visto o hablado con la también militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en días previos a su tuit.

“Y no he podido hablar con Layda Sansores, tiene como quince días que pasó a verme por una inquietud, por un fallo que estaba por emitir la Suprema Corte de Justicia, pero eso es lo que yo hablo todos los días, me gustaría platicar más con Layda, pero no me da el tiempo”, finalizó.

Alito Moreno indicó que seguirá apoyando la iniciativa de Yolanda de la Torre (Foto: Twitter/@alitmorenoc)

Momentos antes de la conferencia de prensa del secretario de Gobernación, Moreno Cárdenas hizo lo propio desde la Cámara de Diputados para confirmar que toda la bancada priista, en San Lázaro, refrendará su apoyo a la iniciativa de Yolanda de la Torre, documento que fue señalado como “la gota que derramó el vaso” en la relación de Va por México.

En dicha iniciativa se propuso extender la participación de las fuerzas armadas hasta 2028 en tareas de seguridad, planteamiento similar al que actualmente tiene el mandatario mexicano, así como toda la Cuarta Transformación; de acuerdo a Alito, la decisión se tomó debido a la preocupación que tienen por la seguridad del país.

