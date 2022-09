¿Traición de “Alito” Moreno?: el priista que cargará con la responsabilidad histórica de romper o salvar a la alianza opositora

(Foto: alitomorenoc)

La continuidad de la alianza opositora Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, pende de un hilo cada vez más delgado, luego de que la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa de reforma constitucional para poder ampliar hasta el 2028 el periodo legal para que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo labores de seguridad pública.

La propuesta fue rechazada de inmediato por los líderes del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, y por el de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano; quienes advirtieron que de no retirar la iniciativa, se rompería la alianza entre los tres partidos, por lo que hicieron un llamado al presidente priista, Alejandro Moreno, para evitarlo.

Sin embargo, “Alito” Moreno respondió fuerte y claro. A través de su cuenta de Twitter, Moreno Cárdenas advirtió que el PRI no recibe órdenes ni ultimátums y que siempre construirá “en unidad y convicción, por el bien de México”.

Alianza Va por México. Foto: @epigmenioibarra

Además, reveló que a las 10 de la mañana de este miércoles presentaría su postura mediante una conferencia de prensa.

Sin embargo, el tema ya ha sido analizado por algunos periodistas, como Salvador García Soto, quien a través de su columna en El Universal, señaló que dependiendo la respuesta que dé “Alito” en esa conferencia, el actual dirigente priista “cargará con la responsabilidad histórica de romper o salvar la alianza opositora”.

“Si no da una explicación clara y convincente de por qué permitió que una diputada de su fracción, Yolanda de la Torre, presentara una iniciativa de reforma constitucional a favor de continuar el modelo militarizado de la seguridad pública, más allá del 2024, propuesta que ya hizo suya e impulsa la bancada de Morena, Alito habrá confirmado las sospechas de traición con sus pares opositores y negociación con el gobierno lopezobradorista para salvar su pellejo de las acusaciones de corrupción que le hizo la Fiscalía de Campeche”, resaltó García Soto.

Y es que a decir del periodista, “a estas alturas se ve ya muy difícil que el líder priista pueda negar lo que ya es evidente: que llegó a un entendimiento con Morena y con la 4T y que traicionó su palabra —si es que alguna vez la tuvo— y los acuerdos de ‘moratoria constitucional’ que él mismo propuso y anunció junto con el PAN y el PRD, a cambio de algún tipo de trato político-judicial para frenar la persecución en su contra instrumentada desde el gobierno federal y ejecutada por la desparpajada gobernadora Layda Sansores y su fiscal expeñista, Renato Sales Heredia”, enfatizó el columnista.

Fotos: Cuartoscuro

Salvador García Soto señaló que Moreno Cárdenas pasó del “no me van a callar, solo que me maten” y “el presidente no logrará dividir a la oposición”, a “cuadrarse ante López Obrador y seguir su consejo de divorciarse políticamente de sus aliados de la oposición”.

El periodista reveló que de acuerdo con fuentes de la dirigencia nacional del PRI, la bancada tricolor no piensa retirar la propuesta y la dejará seguir su curso -fue rápidamente programada por Morena para ser dictaminada y votada en comisiones para el próximo 13 de septiembre- e incluso que “es muy probable” que la mayoría de los diputados priistas la vote a favor junto con Morena.

“Alito no va a retirar la iniciativa, ya se los dijo a los dirigentes de la Alianza en corto y hoy en la conferencia reivindicará la libertad de los diputados de su partido para proponer y presentar iniciativas libremente”, comentó la fuente del CEN priista.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Esta misma fuente le habría confirmado que Moreno Cárdenas ha tenido pláticas y encuentros con los líderes de la alianza y que se busca alguna “salida negociada”, pero que no dará marcha atrás a la propuesta constitucional.

El periodista concluyó su columna asegurando que “es un hecho” que este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá dos grandes motivos para celebrar: uno, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ya no invalidar la prisión preventiva oficiosa y por el otro -según García Soto- “podrá cantar victoria si hay divorcio entre los partidos de la Alianza Va Por México y el PRI y Alito dejan al PAN, al PRD y a Claudio X. González, para acercarse al cobijo y la protección del poder presidencial”.

