“Me quedo aquí extrañándote”: Carlos Rivera dedicó emotivo mensaje a su padre que apenas falleció

Carlos Rivera aseguró que nunca dejará de amar a su padre, quien también fue su fan número uno y alcahuete de locuras (Foto: Instagram/Carlos Rivera)

A unos días del sensible fallecimiento de su padre, Carlos Rivera hizo una publicación en sus redes sociales para compartir sus sentimientos y dedicar unas últimas palabras a quien fue su amigo, alcahuete de sus locuras y fan número uno.

Señaló en su emotivo mensaje que a pesar de que la muerte es el único destino seguro de todos, jamás se está listo para perder a alguien que se ama, como su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera, quien dijo, nunca le tuvo miedo a nada, salvo su diagnóstico de Parkinson que gradualmente le impidió moverse con fluidez.

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkinson cuando apareció”, dijo.

El exitoso exacadémico aseguró que su consuelo es pensar que su papá ya se pudo reunir con otras personas que se adelantaron y que seguramente fue bien recibido por todos ellos, así como por Dios y la Virgen.

“Pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María”.

“Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte”, añadió al mensaje.

Carlos Rivera aseguró que mientras tanto seguirá extrañándolo todo el tiempo que le quede de vida, y que después podrá volver a reunirse con él para volver a hacer las cosas que hacían juntos.

“Me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo”.

Aseguró que siempre le hará falta su padre y que nunca dejará de amarlo. Finalmente, agradeció a todas las personas que se han tomado un momento para escribirle y mostrarle buenos deseos por todo lo que está atravesando.

Se mostró grato “desde el fondo de mi alma” por las oraciones y mensajes de amor y respeto que no han dejado de llegarle en este momento complicado de su vida.

Como era de esperarse, la publicación en donde aparece junto a su padre en una fotografía a blanco y negro pronto recibió cientos de mensajes positivos y Me Gusta que continuaron mostrando el apoyo al cantante y actor.

Cabe recordar que fue este pasado sábado 27 de agosto cuando se dio a conocer que José Gonzalo Gilberto Rivera falleció tras un infarto. Aunque fue asistido por personal médico, pereció.

En un comunicado oficial que dio Salvador Santos, presidente municipal de Huamantla, a través del Ayuntamiento, se confirmó la lamentable noticia. “Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera”.

