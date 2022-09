Eduardo Brizio criticó el uso del VAR en el futbol mexicano: “Inquietó al árbitro antes de que pitara”

Eduardo Brizio criticó el uso del VAR en el futbol mexicano (Foto: FutbolTotal)

El ex silbante mexicano, Eduardo Brizio habló sobre el Video Assistant Referee (VAR) en el futbol mexicano y cómo ha afectado el desempeño de los árbitros, señalando que más allá de su uso como herramienta de apoyo, el entorno, la presión y las circunstancias hizo que sobrepasara a los silbantes.

El hermano del entonces presidente de la Comisión de Arbitraje de la FMF, Arturo Brizio en una entrevista para Marca Claro lamentó que el uso de la tecnología haya sobrepasado la habilidad de los silbantes mexicanos a tal grado que no hay jornada en la que no se vean señalados por el uso inadecuado del VAR.

“Creemos que lo vamos a hacer bien al día siguiente y hay un problema, creo muchos tenemos velas en el funeral porque errores arbitrales o juegos polémicos se han convertido en evidentes riñas en muchas ocasiones. Luego los convirtieron en conspiraciones”, comentó Eduardo Brizio.

El también silbante mundialista añadió que el VAR, es una nueva una herramienta que ha dado forma al fútbol con un antes y un después, por ello no perdió la oportunidad de enumerar todas las dificultades que se han presentado a lo largo de su uso en México.

“México está luchando por completar el VAR porque no tiene la banda ancha que tienen Europa o Estados Unidos, aquí sería ideal que todas las señales llegaran a la Federación Mexicana de Fútbol o los que más saben han estado ahí, pero aquí con el ‘camioncito’ se complica la situación”, remarcó el también entonces analista de Televisa Deportes.

Eduardo Brizio también criticó la postura de los dueños de los equipos, quienes “exigen” que se revise cada jugada en la que se sienten perjudicados y esto termina afectando aún más el desempeño del VAR y los silbantes por ”complacer” a los dirigentes.

“Los dueños del balón exigen que se revise todo, así que ya convertiste él cubre pantalón al VAR en un detector de fallas, el espíritu del VAR. El VAR no está para jugadas polémicas sino para errores claros y evidentes o en ocasiones para calmar la ira de los dioses, que mejor que comprobarlo para que todos se calmen”, resaltó.

Más adelante y en uno de los temas más controversiales, Brizio se posicionó en contra de las personas que han señalado que sería favorable para el futbol mexicano dar a conocer las conversaciones entre el árbitro y el VAR.

“El VAR inquietó al árbitro antes de que pitara y moriste con los tuyos, pero ahora te están llamando y te dicen que “mi mamá siempre dice que no” y eso te hace sentir aún más inseguro, estás lleno de inseguridad”, añadió.

Para finalizar, el hermano de Eduardo Brizio resaltó que de ser por él, echaría para atrás todo uso de la tecnología en el futbol, pues en vez de ser una herramienta para minimizar errores, se ha ensañado el uso del VAR para criticar a los silbantes.

“Quitó el VAR, prefiero el fútbol sin VAR, no me imagino abrazando a tu hijo tres minutos después para celebrar un gol. Me gustaba más el futbol sin VAR, el futbol es un deporte de errores, pero el único prohibido cometer errores es el árbitro, así se reparten las cartas, hay demasiados intereses”, remató para Marca Claro.

