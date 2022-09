Captaron a Héctor Herrera de fiesta con Grupo Firme

Captaron a Héctor Herrera bebiendo con Eduin Caz durante el concierto de Grupo Firme (Foto: Instagram/@h.herrera16)

El reciente fichaje del Houston Dynamo, Héctor Herrera, se vio envuelto en una controversia por su comportamiento fuera de la cancha ya que el mediocampista fue captado en un concierto de Grupo Firme. Lo que resultó escandaloso de su participación en la presentación de la agrupación regional mexicana fue que Herrera consumió bebidas alcohólicas y no participó en el partido contra LAFC de la MLS.

Fue por medio de redes sociales que circuló una grabación que captó el momento en el que Eduin Caz, vocalista de la banda, se dirigió a Héctor Miguel para acercarle una botella de alcohol y brindar juntos al ritmo de la canción El güero. La banda ya había identificado a Herrera entre el público que asistió al concierto, así que Eduin invitó al mediocampista a estar lo más cerca del escenario para contemplar la presentación.

Fue ahí cuando los demás asistentes al evento notaron la presencia del ex jugador del Atlético de Madrid y cómo se comporto en el concierto luego de no jugar con el Dynamo por una supuesta lesión. A pesar de que la grabación duró menos de un minuto bastó para que diferentes aficionados cuestionaran el compromiso de HH con su nuevo equipo.

Días previos al partido del Dynamo vs LAFC se reportó que el futbolista mexicano no viajaría con el equipo para el compromiso del miércoles 31 de agosto debido a un golpe que recibió en los entrenamientos y que lo orilló a abandonar las prácticas, así que por precaución el cuerpo técnico decidió no contemplarlo para el juego.

Sin embargo, días después se dieron a conocer las imágenes de Héctor Herrera en el concierto de la agrupación interprete de En tu perra vida, el cual se realizó el pasado 3 de septiembre en el NRG Stadium de Houston.

Y es que desde que el absoluto con la Selección Mexicana llegó a la MLS se notó una baja de su rendimiento competitivo pues no ha tenido los minutos suficientes en la cancha, por ello su asistencia al concierto de Grupo Firme junto el consumo de bebidas alcohólicas generó inconformidad entre la afición mexicana ya que cada vez está más próximo el inicio de la Copa Mundial de Qatar 2022.









*Información en desarrollo