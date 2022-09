Santiago Creel reiteró su aspiración a la presidencia: “Sería un honor ser el candidato de Va por México”

Santiago Creel reiteró su aspiración por la candidatura presidencial en las elecciones del 2024 (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, reiteró su aspiración por la candidatura presidencial en las elecciones del 2024, asegurando que para él sería un honor ser candidato del blanquiazul o de la coalición Va por México.

El pasado viernes 2 de septiembre, en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el recién electo presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro dio a conocer que irá por la candidatura del PAN o por la alianza, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Esa es mi aspiración y sería un honor para mí ser el candidato del PAN primero, pasar esa primera aduana, ser el candidato de la alianza opositora, de Va por México, también sería un honor representar a ese polo opositor que representan un México, una visión, una serie de ideas que podrían funcionar en todas las ramas de la política pública”

El panista señaló que hay “enormes posibilidades” de ganar el Estado de México (Foto: Twitter/@PAN_Jalisco)

Sin embargo, indicó que esto se verá más adelante, ya que por el momento representará la unidad en la Cámara de Diputados: “Estamos iniciando apenas, y vamos a tratar de ir conduciendo, representando la unidad dentro de la pluralidad”.

Respecto al proceso electoral del 2023, el panista señaló que hay “enormes posibilidades” de ganar el Estado de México (Edomex), ya que por los números que obtuvieron en 2021, ganaron los principales municipios.

“Yo estoy seguro que sí. Mi opinión personal es que va haber alianza en Estado de México, por supuesto también en Coahuila, tenemos enormes posibilidades de ganar el Estado de México, porque hay que ver los números que obtuvimos en el año 21, ganamos los principales municipios, sobre todo el poniente”, explicó.

El diputado dijo estar listo para encabezar la candidatura por la presidencia de la República en las elecciones del 2024 (Foto: Twitter/@PAN_Jalisco)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Creel Miranda manifiesta su deseo por competir en el proceso electoral, pues el pasado 29 de junio, el diputado federal dijo estar listo para encabezar la candidatura por la presidencia de la República en las elecciones del 2024.

Durante un encuentro con integrantes del blanquiazul en Guadalajara, Jalisco, Santiago Creel aseguró estar preparado para encabezar el proyecto de la coalición rumbo al 2024.

“Es un mensaje de que yo estoy listo, yo estoy puesto (...) puesto para lo que decida la militancia del PAN en primer lugar, y puesto para lo que decidan los militantes, los simpatizantes, y el resto de mexicanas y mexicanos. Yo por México voy, y por eso estoy en Va por México”

De acuerdo con el legislador panista, se encuentra en pláticas con Movimiento Ciudadano para que se sume al proyecto de gobierno (Foto: Twitter / @AlvarezMaynez)

Creel Miranda reiteró que cuenta con la experiencia y convicción para llevar el proyecto de la alianza a la presidencia y realizar una “reconstrucción nacional”.

De acuerdo con el legislador panista, se encuentra en pláticas con Movimiento Ciudadano (MC) para que se sume al proyecto de gobierno de coalición, con el objetivo de “derrotar” al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones.

“Lo ideal es la alianza completa, es lo que yo deseo y es lo que voy a trabajar, pero con esa misma convicción quiero decirles que yo respeto la decisión de cada partido, y la respeto porque así debe ser, eso es parte de la pluralidad, se vale pensar distinto”, sostuvo en el evento.

No obstante, reconoció que “si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí mi capital no me alcanza, yo sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto de Va por México”.

