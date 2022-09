Rector de la UdeG respondió a condiciones de Enrique Alfaro: “La Universidad no está secuestrada”

El rector de la UdeG y Enrique Alfaro han mantenido una serie de confrontaciones debido a recortes presupuestales (fotos: Captura de Pantalla/Cuartoscuro)

Las confrontaciones entre la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, las cuales empezaron desde el 2021, siguen en escalada tras las amenazas que el funcionario soltó a las autoridades del Centro Universitario Valles (CUValles).

Ya que el pasado viernes 26 de agosto Enrique Alfaro lanzó unos comentarios con tintes amenazadores mientras se encontraba en las instalaciones para anunciar la entrega de 11 millones de pesos para la conclusión de ciertas obras.

Tras esto, la UdeG emitió un comunicado en el que condenaron los hechos pero se dijeron abiertos al diálogo para arreglar las diferencias con el ejecutivo estatal.

Con esto el mandatario señaló que también estaba abierto al diálogo con la universidad... pero esta debía cumplir con tres condiciones.

Estas fueron que 1) no se negociarán posiciones políticas en el gobierno, 2) no se asignarán recursos a los “negocios” del grupo que controla la UdeG y 3) no se abrirá la mesa de diálogo hasta que se deje de usar a los estudiantes.

Además, en esta carta abierta, el gobernador atacó al rector de la universidad Ricardo Villanueva al decir que no quiere una “Universidad secuestrada”.

“No quiero una Universidad secuestrada, sino una abierta al mundo en donde se privilegie la educación y no la mala política”

(foto: @rvillanueval)

Tras esto la UdeG también compartió en sus redes sociales un comunicado en el que presentó sus “reflexiones” sobre el escrito y lo expuesto por el gobernador del Movimiento Ciudadano (MC).

En esta aseguró que las discusiones sobre magistrados así como la Ley de Egresos, correspondía únicamente al Congreso Local, por lo que aseguró que no entiende porqué lo pone en la mesa el gobernador.

Recalcó que la Universidad “no está ‘secuestrada’, los universitarios somos libres y todas las autoridades son electas conforme a derecho”.

Con respecto a la asignación de recursos en “negocios” del grupo de la UdeG, se mostró de acuerdo: “ni un peso de Jalisco para negocios personales DE ABSOLUTAMENTE NADIE”.

Y finalmente aseveró que la libertad de expresión nunca debe condicionarse “especialmente cuando se es gobernador de un estado”. También destacó que la llamada al diálogo no era para discutir una agenda política.

El rector de la UdeG invitó en meses pasados a una mega marcha (foto: Twitter)

Finalmente incluyó una primera agenda a dialogar:

- El crecimiento de CUTlajomulco y CUTonalá, junto con el arranque de CUTlaquepaque, las cuales también figuraron entre las primeras demandas del conflicto.

- La reactivación del CUCSH La Normal.

- Los recursos necesarios para no dejar a ningún joven sin espacio en la universidad, pues argumentó que hubo un crecimiento de 40 mil estudiantes sin un solo peso extraordinario “pero se necesitan recursos”.

- Y la razón por la que inició el conflicto: los 140 millones de pesos que el Congreso había asignado en 2021, pues fue el 9 de agosto cuando el gobernador le “quitó” 140 millones de pesos a la Universidad que estaban destinados al Museo de Ciencias Ambientales (MCA).

Por lo que se dijeron que siempre que el diálogo “sea respetuoso y el amor a la universidad verdadero, los universitarios estaremos ahí”.

Cabe señalar que también el rector ha convocado a numerosas manifestaciones, destacando que han habido más de 140 manifestaciones pacíficas, que buscan “impedir un abuso de poder contra la Universidad”.

