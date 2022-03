Enrique Alfaro celebró decisión de la SCJN sobre la UdeG: “Se puso la verdad sobre la mentira”

Enrique Alfaro se pronunció sobre el presupuesto de la UDG

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya desechado la controversia constitucional que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por la reasignación del presupuesto para la Universidad de Guadalajara (UdeG).

A través de un video en sus redes sociales, el mandatario local aseguró que la determinación del máximo tribunal en el país respondió a que se puso “la verdad” por encima de las supuestas mentiras que se han dicho en contra de su administración.

Asimismo, puntualizó que la Universidad seguirá contando con todo el “apoyo, cariño y compromiso” de la administración local, pero que, mientras él continúe al frente del gobierno, no se “apoyará” a los supuestos negocios “del grupo que la controla”.

“Hace unos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a poner la verdad por encima de las mentiras. A la Universidad de Guadalajara nuestro apoyo, cariño y compromiso, pero no a los negocios del grupo que la controla”, fue el texto que acompañó a la grabación que compartió.

Y es que conviene recordar que el gobernador jalisciense decidió no apoyar la construcción de un museo universitario para mejor destinarlos a la creación del Hospital Civil de Oriente, mejor conocido como el Hospital Civil de Tonalá.

Ante tal decisión, la CEDHJ presentó una controversia constitucional; sin embargo, este miércoles 30 de marzo, con 4 votos a favor y uno en contra, la Sala Superior descartó la acción de la comisión por segunda vez, puesto que ya se le había dado la razón al gobierno estatal el pasado mes de febrero.

Y es que, además, tras el primer revés que se dio, se creó un Recurso de Reclamación que promovió el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Puesto que tras la resolución de este día, Alfaro Ramírez se dijo orgulloso porque la decisión de redistribuir el presupuesto se dio en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19.

“Quienes han manejado la Universidad como un negocio, quienes responden a los intereses de Raúl Padilla, consideraban que era más importante hacer un museo, aún y cuando estábamos en medio de la emergencia sanitaria. Y cuestionaron mi decisión diciendo que había violentado la autonomía universitaria y que le había quitado recursos a la universidad, hoy queda claro con la resolución de la Suprema Corte que eso era una mentira”, puntualizó el militante del Movimiento Ciudadano (MC).

Jalisco regresará a actividades presenciales

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en dicha entidad regresarán las actividades económicas con un aforo permitido del 100% de su capacidad, luego de dos años desde que se dio el primer caso por COVID-19.

La nueva medida fue aprobada por la Mesa de Salud estatal, aunque especificaron que el uso de cubrebocas se mantendrá en espacios públicos y cerrados. Sin embargo, los filtros sanitarios (como la toma de temperatura y tapete sanitizante) ya no se aplicaron desde el 17 de marzo.

En un video compartido en sus redes sociales, Alfaro detalló que la presentación del comprobante de vacunación como requisito para ingresar a establecimientos y algunos eventos públicos también se eliminará, pues ante la disminución de casos positivos y decesos por COVID-19 es posible implementar estas nuevas medidas.

La única medida que no se eliminará -aparte del uso de cubrebocas- es la aplicación de gel alcoholizado al momento de ingresar a un establecimiento. No obstante, invitó a la población jalisciense a no confiarse y seguir con las medidas mínimas necesarias para resguardar su salud.

