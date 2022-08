Enrique Alfaro acusó a la UdeG de mandar a sus estudiantes a sabotear un evento en Tonalá

El juez niega la libertad bajo fianza al atacante de Rushdie y le prohíbe brindar entrevistas

El defensor público de Hadi Matar había pedido la eximición de prisión por “falta de antecedentes penales”. El juez David Foley denegó la solicitud y ordenó que al acusado no hablar más con la prensa, luego que The New York Post publicara una breve entrevista