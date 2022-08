“Pobre señora”: Javier Lozano pidió comprensión para Gutiérrez Müller por ser esposa de AMLO

Lozano volvió a lanzarse contra AMLO y su familia (Fotos: Cuartoscuro)

El posible candidato a la gubernatura de Puebla por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, volvió a arremeter contra la académica Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a una equivocación que tuvo durante un evento que encabezó el presidente en Palacio Nacional.

Por medio de sus redes sociales, el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se burló de la situación y pidió comprensión por la doctora en Teoría Literaria, pues aseguró que su confusión de términos tuvo que ver con su matrimonio con el tabasqueño.

Asimismo, se refirió a ella como “pobre señora” e instó a sus seguidores a imaginar lo que conlleva cohabitar la misma casa “con tan diminuto personaje”, haciendo clara referencia al mandatario mexicano.

“Pobre señora. Compréndanla. “Magínense” ser consorte de y cohabitar ese diminuto palacio con tan diminuto personaje”, redactó el panista este miércoles 31 de agosto.

Pobre señora. Compréndanla. “Magínense” ser consorte de y cohabitar ese diminuto palacio con tan diminuto personaje. https://t.co/G2X9dyF6Gm — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) August 31, 2022

Las palabras de Lozano Alarcón fueron en respuesta al mensaje que emitió el tuitero conocido como Vampipe, el cual compartió una fragmento de un video que difundió Presidencia de la República, en el marco de la entrega del reconocimiento Memoria del Mundo por parte de la UNESCO a la familia del diplomático Gilberto Bosques Zaldívar.

En el mensaje que compartió el tuitero, se hizo énfasis en que la docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) confundió el término “albergar” con “exiliar” cuando explicaba la herencia española que tiene México tras la llegada de muchos ibéricos al país durante las primeras décadas del siglo XX.

“Oye, @beatrizgmuller...México no exilió españoles en los años 40s, al contrario. Yo creo que buscabas otra palabra como: acogió, albergó, recibió, asiló, refugió, etc. En fin, quizás solo soy”

Lo extraño es que fue un video grabado y editado, no una transmisión en vivo o grabación continua.



A quien editó y subió el video no le ha de caer bien y la quiso hacer ver mal. — vampipe ⍨ (@vampipe) August 31, 2022

Sin embargo, ahí no concluyó su apunte al error, pues señaló que el error se dio en un video que fue grabado y editado por la propia sección de comunicación de la presidencia, es decir, que no se trató de una grabación en vivo, por lo que cuestionó al aire si se trató de un hecho adrede por parte de alguna persona que no le cae bien.

“Lo extraño es que fue un video grabado y editado, no una transmisión en vivo o grabación continua. A quien editó y subió el video no le ha de caer bien o la quiso hacer ver mal”, cuestionó Vampipe en las redes sociales.

Beatriz Gutiérrez Müller asistió a la toma de protesta de Gustavo Prieto, presidente de Colombia, y Javier Lozano cuestionó la decisión (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, no ha sido la primera vez que el panista cuestiona alguna acción de Gutiérrez Müller, pues a inicios del mes de agosto, el militante de Acción Nacional pidió al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, explicar a toda la ciudadanía en qué calidad o con qué puesto fue presentada la doctora en Teoría Literaria durante la ceremonia de toma de protesta de Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, ya que conviene recordar que durante el presente sexenio se eliminó la figura de Primera Dama.

En un segundo lugar, instó al canciller a que la administración federal sea clara en el origen de los los fondos con los cuales se permitió el viaje de Gutiérrez Müller. No obstante, las preguntas no fueron con un tono condescendiente, más bien fueron con tono de amenaza, pues sentenció que en caso de que Ebrard Casaubón no responda a sus cuestionamientos, buscará las respuestas vía plataforma de transparencia.

Aunado a lo anterior, recordó que la presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México lo bloqueó en redes sociales, por lo que destacó que no puede hablar o intercambiar palabras directamente con la académica.

