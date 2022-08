Javier Lozano exigió a Ebrard explicar por qué viajó Gutiérrez Müller a Colombia

El panista volvió a cuestionar el viaje de Gutiérrez Müller (Fotos: Cuartoscuro/Instagram/@jlozanoa)

El extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, volvió a arremeter contra la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Beatriz Gutiérrez Müller, por lo que le mandó un mensaje a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

A través de su cuenta oficial de Twitter, en primer lugar, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) pidió al canciller mexicano expliqué a toda la ciudadanía en qué calidad o con qué puesto fue presentada la doctora en Teoría Literaria durante la ceremonia de toma de protesta de Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, ya que conviene recordar que durante el presente sexenio se eliminó la figura de Primera Dama.

En un segundo lugar, instó al canciller que la administración federal sea clara en el origen de los los fondos con los cuales se permitió el viaje de Gutiérrez Müller. No obstante, las preguntas no fueron con un tono condescendiente, más bien fueron con tono de amenaza, pues sentenció que en caso de que Ebrard Casaubón no responda a sus cuestionamientos, buscará las respuestas vía plataforma de transparencia.

Lozano pidió explicaciones a Marcelo Ebrard (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Aunado a lo anterior, recordó que la presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México lo bloqueó en redes sociales, por lo que destacó que no puede hablar o intercambiar palabras directamente con la académica.

Finalmente, pidió al secretario de Relaciones Exteriores que le avise a la doctora que, pese al bloqueo en internet, se verán cara a cara en los debates que se llevarán a cabo en Puebla, por lo que dio a entender que en dicho evento la intercederá para puntualizar sus diferencias con la forma en que se ha desempeñado en la presidencia de su marido.

“Canciller: en calidad de qué asistió la señora Gutiérrez (que me tiene bloqueado) y con recursos de quién. Es pregunta seria. O me contestas por aquí o lo hago vía transparencia. Y avísenle a doña Beatriz que en los debates de Puebla nos tendremos que encontrar cara a cara”, redactó este lunes 8 de agosto.

La académica y esposa de Andrés Manuel López Obrador asistió a la toma de protesta de Gustavo Petro en Colombia (Foto: Facebook/Beatriz Gutiérrez Müller)

Conviene recordar que el pasado domingo 7 de agosto, representando a la delegación mexicana, al magno evento asistieron el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la académica Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador.

A través de un video compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pudo apreciar el encuentro que el titular de dicha dependencia mantuvo con el nuevo presidente de Colombia, quien comenzó por enviar un saludo muy especial a las y los habitantes de México.

Por ello, el nuevo presidente de Colombia hizo un llamado para que el pueblo mexicano y el colombiano puedan convertirse en ejes fundamentales de la unidad latinoamericana para, de este modo, tener una voz grande en el universo que permita que ambas culturas puedan tener éxito y avanzar.

Marcelo Ebrard representó al gobierno de México en la toma de protesta de Gustavo Petro en Colombia (Foto: SRE)

Por su parte, representando a México en la importante ceremonia del Gobierno Colombiano, al país latinoamericano también arribó la académica Beatriz Gutiérrez Müller.

La escritora compartió a través de su cuenta oficial de Facebook una fotografía sobre su llegada a Colombia, misma que acompañó con un texto en el que aseguró que su presencia en la toma de protesta de Gustavo Petro fue un encargo del mismo presidente de México.

Sin embargo, su presencia en Colombia no fueron del agrado de todos, pues entre los miembros y simpatizantes de la oposición corrieron diversas críticas por la ausencia de otros diplomáticos del gobierno de AMLO, pues Beatriz Gutiérrez Müller no es servidora pública.

Tal fue el caso de Javier Lozano, quien aseguró que la visita de Gutiérrez Müller no lo representa como mexicano y se preguntó si viajó con recursos públicos, pese a no tener un puesto dentro del ejecutivo, legislativo ni judicial.

