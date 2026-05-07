Ataque armado contra patrulla derivó en intensa persecución entre Veracruz y Oaxaca

Hasta el cierre de esta nota informativa, autoridades federales y estatales no han emitido un balance oficial sobre el número de víctimas. (Imagen ilustrativa creada con IA | Infobae México)

Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Estatal de Veracruz desató una serie de enfrentamientos y persecuciones sobre carreteras federales que conectan Veracruz con Oaxaca, en una jornada de violencia que dejó varios muertos y movilizó a fuerzas federales y estatales en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Los hechos comenzaron esta tarde sobre la carretera federal 145, una de las vías más transitadas del sur del país y principal conexión entre el puerto de Veracruz y la región de Tuxtepec, Oaxaca. De acuerdo con reportes preliminares —obtenidos en la zona del conflicto por el reportero Carlos Abad—, el ataque habría iniciado cerca de un destacamento de la Guardia Nacional, en los municipios veracruzanos de Cosamaloapan y Tres Valles.

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El corresponsal señala que previamente se reportó el presunto “levantón” de un elemento de la Policía Estatal de Veracruz, situación que habría desencadenado el enfrentamiento armado en las inmediaciones de Ciudad Alemán y la comunidad de Gabino Barrera.

Tras el ataque inicial, la persecución se desplazó desde la carretera 145 hacia la carretera federal 175, en dirección a Oaxaca y la zona cercana a Santa Cruz y Tuxtepec, donde se concentró parte del operativo de seguridad.

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Durante la huida, los civiles armados presuntamente lanzaron decenas de ponchallantas sobre distintos tramos carreteros para impedir el avance de las corporaciones de seguridad. Los primeros reportes hablan de cientos de vehículos afectados, incluidos automovilistas particulares y unidades oficiales.

Al operativo se sumaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además de fuerzas estatales y policías municipales que desplegaron filtros y patrullajes en la región limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

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Ambulancias y cuerpos de emergencia fueron movilizados hacia distintos puntos de la zona de conflicto, mientras hospitales de Oaxaca comenzaron a prepararse para recibir a personas lesionadas derivadas de los enfrentamientos.

Retiran a sus propios heridos

Según los reportes obtenidos en el lugar, integrantes del grupo armado habrían retirado a sus propios heridos y fallecidos en camionetas todoterreno antes de que las fuerzas de seguridad lograran intervenir directamente en la zona de combate.

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Hasta el momento, autoridades federales y estatales no han emitido un balance oficial sobre el número de víctimas ni han confirmado cuántos elementos policiacos resultaron afectados durante el ataque.

Fuentes consultadas en la zona describieron el episodio como uno de los enfrentamientos armados más intensos registrados en los últimos años en el corredor carretero que conecta Veracruz y Oaxaca.

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