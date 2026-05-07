“Sheinbaum usa mi visita para dividir y enfrentar a México”, acusa Díaz Ayuso

La política mexicana Claudia Sheinbaum aparece de pie con un traje oscuro junto a la bandera de México, mientras Isabel Díaz Ayuso es visible en un segundo plano en estilo acuarela, junto a las banderas de España y Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión diplomática y retórica entre España y México sumó un nuevo capítulo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acusó directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de utilizar su visita oficial para “dividir y enfrentar” a la sociedad mexicana, a pesar de asegurar que ella nunca ha arremetido personalmente contra la mandataria federal.

Durante su intervención en el Teatro Morelos, en el estado de Aguascalientes, Díaz Ayuso rompió el silencio tras los constantes cuestionamientos que su presencia ha generado en Palacio Nacional. “Es cierto que la presidenta ha intentado a lo largo de estos días utilizar mi presencia para dividir, para enfrentar, cuando jamás he hablado de ella”, subrayó la líder del Partido Popular (PP).

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El choque por la historia y la conquista

El conflicto escaló luego de que Claudia Sheinbaum criticara la estancia de Ayuso en la capital mexicana, calificando de “trasnochada” su postura pro-hispanista. La mandataria mexicana cuestionó que la política española reivindicara la figura de Hernán Cortés y la conquista española en pleno 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa este jueves en una rueda de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Al respecto, Ayuso señaló que su silencio sobre Sheinbaum hasta este momento se debía al “respeto a la persona que ha sido elegida en las urnas” y al deseo expreso del pueblo de México. Sin embargo, lamentó que se intente “manipular y retorcer” sus palabras para alimentar una narrativa de confrontación histórica.

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“¿Y si dejamos de mirar al pasado con las gafas populistas del agravio y nos hacemos responsables del presente y el futuro?”, cuestionó Ayuso a través de sus redes sociales, reforzando su mensaje de que la política debe combatir ideas, mas no a las personas.

Alianzas con la oposición mexicana

La gira de Ayuso ha sido interpretada por analistas como un respaldo a los sectores de oposición en México. En Aguascalientes, la presidenta madrileña sostuvo encuentros con gobernadores de Acción Nacional (PAN), entre ellos los mandatarios de Chihuahua, Querétaro y Guanajuato.

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President of the Community of Madrid Isabel Diaz Ayuso speaks as she attends the musical Malinche, which tells the story of Malinche, an Indigenous interpreter who played a key role in the Spanish conquest of Mexico, and her relationship with Spanish conquistador Hernan Cortes, in Mexico City, Mexico, May 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Díaz Ayuso advirtió que cuando los proyectos políticos se sitúan por encima de la ley, las naciones se arriesgan a caer en la “tiranía y la miseria”. A pesar de las críticas y presuntas amenazas recibidas, aseguró que continuará con su agenda en libertad.

Próximos pasos de la gira

La presidenta madrileña permanecerá en territorio mexicano hasta el 12 de mayo. Su recorrido continuará hacia la Riviera Maya para participar en la gala de los Premios Platino este fin de semana, y concluirá su visita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

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Con este cruce de declaraciones, la relación entre el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” y la derecha española se mantiene en uno de sus puntos más álgidos, evidenciando una profunda brecha en la interpretación de la historia común y la diplomacia actual.