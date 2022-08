AMLO “sugirió” a Netflix que el documental del caso Cassez-Vallarta fuera transmitido gratis

López Obrador "sugirió" que la plataforma de streaming transmitiera gratis el documental para la ciudadanía (Foto: REUTERS)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, sugirió a la empresa de entretenimiento por streaming, Netflix que transmitiera gratuitamente el documental “El caso Cassez Vallarta: una novela criminal”, ya que consideró, es una serie que debían ver todos los mexicanos.

Así lo expresó en su tradicional conferencia matutina donde hizo un llamado a los mexicanos para que la vieran y " se enteraran sobre los montajes que se realizaban en sexenios pasados.

“No está mal que todo esto se esté ventilando. Esta historia de la aprehensión de la señora Florence Cassez y el montaje no se conocía, la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Estos temas se ocultaban (...) No quiero hacerle la publicidad aquí al documental, pero ojalá la gente lo viera. ¡Vean ese documental sobre este tema! Búsquenlo”, dijo.

Sin embargo, al ser enterado de que en la plataforma solo se puede visualizar con una suscripción de mínimo 190 pesos al mes, el mandatario se mostró sorprendido y arrojó: “a lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito”. Ello sin aclarar si deseaba que la empresa lo pusiera gratis en su plataforma o que lo transmitiera durante una función en Palacio Nacional sin costo alguno y abierta al público.

Posteriormente, López Obrador insinuó que los partidos partidos políticos pudieran pagar a Netflix con el objetivo de que se difundiera el documental en la población.

“Si es interesante que se conozca. No se puede cambiar una realidad que no se conoce y sobre todo debemos luchar por la no repetición. Antes se cometían esas atrocidades y nadie se enteraba”, añadió.

La serie documental está basada en el libro del escritor Jorge Volpi (Foto: Netflix)

El caso de Florence Cassez e Israel Vallarta llegó a la pantalla chica a través de Netflix con un documental inspirado en el libro ganador del premio Alfaguara en 2018: Una novela criminal, del escritor y periodista Jorge Volpi.

Dicho largometraje ha sido evocado en dos ocasiones durante la mañanera del Ejecutivo Federal. En un primer momento, pese a aclarar que aún no lo había visto, no dudó en enfatizar un detalle que, según sus fuentes, el documental habría omitido mencionar: la supuesta vigencia de la tortura en México.

“Lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en el que se tortura. No somos iguales, eso se terminó (...) eso les duele mucho, les cuesta trabajo aceptar”, expresó este 29 de agosto ante la prensa, desde Palacio Nacional.

También hizo mención de otro aspecto, el cual señaló de “cierto”, aún cuando están de por medio sus dos titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (anterior) y el actual Adán Augusto López, quienes “no han podido sacar” a quienes fueron torturados.

No obstante, el presidente defendió a los dos funcionarios al señalar que dicha imposibilidad de hacer justicia por las y los torturados en las cárceles se debe en gran parte a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a funcionarios “sin entusiasmo”.

Plantón por la liberación de Israel Vallarta (Foto: CUARTOSCURO)

La segunda vez que habló del documental fue este mismo miércoles, cuando retomó y mostró fragmentos de las críticas del exmandatario de Francia, Nicolas Sarkozy, contra Felipe Calderón Hinojosa por el caso Cassez.

“Sabíamos, que en ese caso, en particular, el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del Interior (en referencia Genaro García Luna)”, dijo el expresidente Sarkozy para el documental, cosa que López Obrador secundó.

SEGUIR LEYENDO: