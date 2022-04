“Nos dimos cuenta que habían mentido”: Pablo Reinah recordó cómo trataron de culparlo del montaje en el caso Florence Cassez

(Fotos: CUARTOSCURO Archivo WEB Ig @pablo_reinah)

El 9 de diciembre del 2005 Pablo Reinah recibió una llamada de Luis Cárdenas Palomino pidiéndole ser parte de un evento sin precedentes en México, la transmisión en vivo del arresto de una secuestradora francesa, al cual el periodista acudió sin saber que le costaría su trabajo y prestigio, además de varios años de litigios legales con Televisa, la empresa para la que laboró 10 años.

A poco más de 16 años de lo sucedido y en el marco del reciente lanzamiento de su libro El Caso Florence Cassez (Aguilar, 2021), Pablo Reinah concedió una entrevista a Infobae México para hablar sobre el caso que marcó un precedente en el periodismo y la legislación de medios de comunicación en el país.

Pablo comenzó a trabajar en Televisa después de la muerte de Emilio, El Tigre, Azcárraga Milmo, y la posterior reestructuración de la empresa, pues fue parte del nuevo proyecto de noticiarios en el cual los reporteros tomaron una nueva relevancia al reportar desde el lugar de los hechos.

La madrugada del 9 de diciembre del 2005, Luis Cárdenas Palomino se comunicó con el equipo de reporteros de Televisa, con lo que inició la peculiar jornada de Pablo, pues le tocó cubrir el presunto operativo para detener a dos integrantes de la banda de secuestradores de Los Zodiacos, entre ellos una ciudadana francesa.

(Foto: Especial)

Tras recibir la notificación por parte de las autoridades, Pablo se comunicó “con el conductor del noticiero, que era Carlos Loret, y le expuse que estaba la posibilidad de cubrir el operativo donde había dos personas acusadas de de secuestro, y una de ellas una mujer de origen francés, que eso hoy y antes es noticia, no es común que un extranjera sea parte de una banda de secuestradores, eso no es lo usual no es lo normal”, expuso el periodista.

Cárdenas Palomino “le habló a otros medios para hablar de este operativo. Yo me comuniqué a la redacción para ver las posibilidades de cobertura. Te estoy hablando de hace 17 años, y si yo hubiera sabido que este caso iba a ser tan importante judicialmente, periodísticamente y en mi vida, créeme que no hubiera perdido un solo detalle”, manifestó.

Es sabido que el operativo resultó ser un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la cual fue descubierta tan sólo unos meses después, cuando el titular de la dependencia, Genaro García Luna, fue increpado por Florence Cassez en plena entrevista con Denisse Maekel en un noticiero de Televisa, lo cual tuvo repercusiones directas para el caso de Reinah.

“Como todos saben, el caso fue desnudado por una ciudadana de origen francés, y lo menciono porque sin este ingrediente, que había una mujer francesa, esto no hubiera ocurrido. Me he preguntado mucho si realmente estaría hablando de este caso sin ella, y lo menciono porque, debido a la presión que ejerció Francia sobre el gobierno de México, es que este caso dio un giro muy distinto y lo desnudaron, pues evidenciaron la forma de actuar de las autoridades y nos dimos cuenta que habían mentido”, manifestó el periodista.

(Foto: CUARTOSCURO)

Pablo también dio a conocer sus sospechas por la forma en que la farsa salió a la luz, pues hasta este momento se sigue preguntando “¿Qué pasó atrás? Eso es lo que todavía no se sabe, pero lo que sí te puedo decir es que de un operativo sistemáticamente empezaron a hablar de un montaje, y algo muy curioso es que todavía no se sabe quién lo descubrió, porque fue la propia policía sentada en Televisa la que empieza a hablar de este tema, entonces ahí hay algo que huele mal”.

Después de que Florence Cassez expuso que fue capturada un día antes del operativo montado por la AFI, las autoridades trataron de deslindarse de la ejecución el montaje, pues aseguraron que una entidad de los medios de comunicación había solicitado que se llevara a cabo la farsa, lo cual fue informado de manera ambigua, pues nunca precisaron qué empresa o persona había tenido la suficiente influencia para llevar a cabo tal hazaña.

A pesar de que las autoridades en ningún momento señalaron a Pablo Reinah como el presunto autor intelectual del falso operativo, diversos espacios periodísticos de Televisa intentaron limpiar la imagen de la empresa inculpando al reportero, no sin antes despedirlo injustificadamente violando sus derechos laborales.

“Una vez que yo salgo de Televisa en la empresa se dedicaron a meter notas y a responsabilizarme de algo que no hice, por eso es que emprendí una lucha legal o en los medios que yo consideré que eran los más viables, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigara este caso, para que se aclarara qué había hecho quién y qué no había hecho quién, porque a mí me interesaba, como periodista, y que mi nombre no quedara involucrado en algo así”, aseguró.

Foto: CUARTOSCURO

Tras las presiones del entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien se empeñó en abogar por los franceses privados de su libertad en diferentes partes del mundo, y las acciones emprendidas por la CNDH, la AFI emitió un documento en el cual deslindó a Pablo Reinah de participar en el montaje.

“Ahí está el resultado que obtuve de esta investigación hecha a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabezó Luis Raúl González Pérez, el único documento en el que la autoridad acepta que mintió. No existe ningún otro momento, ninguna otra ocasión, ningún otro video en el que ellos digan: ‘nos equivocamos’, y ese documento está expedido por ellos es público y es lo que me parece que es tan valioso de esta investigación, que que se emprendió y que yo era el más interesado en que se realizara”, manifestó.

Pero la obtención de este documento no significó la vuelta a la normalidad para Pablo, pues tuvo que pasar por una batalla legal de más de 5 años en contra de Televisa, empresa que simuló haberle devuelto su trabajo en dos ocasiones, para finalmente aceptar su culpa y pagarle el finiquito que legalmente le correspondía un lustro atrás.

No obstante, la lucha del periodista en el caso sin precedentes sí logró marcar un hito en la historia del país, así lo manifestó: “He platicado con muchas personas que saben, conocen y se dedican a las leyes y me dicen que este caso sí marcó un antes y un después en el tema de la protección hacia las víctimas y en el respeto al debido proceso”.

(Foto: Archivo WEB Ig @pablo_reinah)

Hoy ya no están común ver a presuntos responsables en los medios antes de que se tenga una investigación de por medio o se hayan presentado ante una autoridad, cosa que antes era comunmente hecha, más que por los medios, las autoridades eran quien violaban este tipo de derechos; porque el trabajo de los periodistas es informar y ese trabajo estaba hecho, eso se cumplía. Entonces esa parte ha mejorado, no creo que del todo, porque por supuesto que se siguen haciendo montajes”.

Hoy en día Pablo Reinah ha recuperado su estabilidad laboral y sigue desempeñándose como periodista en un portal de circulación nacional. Emprendió un largo camino para limpiar su imagen, y con la llegada de la pandemia, se dedicó a escribir el libro que termina por dar los detalles más importantes del caso, el cual fue publicado el 22 de septiembre del 2021.

SEGUIR LEYENDO: