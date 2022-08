“Renuncien por el bien de México”: Jesús Zambrano se lanzó contra Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum

Jesús Zambrano exigió la renuncia de los dos funcionarios (foto: @Jesus_ZambranoG)

Los aires electorales siguen agitándose en México para saber quién será la siguiente persona que ocupará la silla presidencial. Y entre los más entusiastas están las denominadas “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ya que han sido señalados de cometer actos anticipados de campaña para promocionar su imagen, así como pulirla ante los electores. Esto ha sido denunciado por parte de los miembros de la oposición.

Tal es el caso del dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, quien por medio de un video compartido por sus redes sociales, se lanzó en contra de dos de las corcholatas de AMLO.

El primero fue Adán Augusto López, secretario de Gobernación, a quien dijo que estaba tratando de violar la ley por medio de la integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El secretario de Gobernación Adán Augusto López debe renunciar a su cargo por faccioso, porque es un delincuente electoral y que además está incitando a sus propios legisladores de Morena a violar la constitución cuando les dice que en septiembre va a enviar la iniciativa para que la Guardia Nacional pase a la Sedena”, señaló Zambrano.

Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación. (Foto: Twitter/Nora_Ruvalcaba)

Dicha iniciativa será presentada el próximo 1 de septiembre, y en la 3ª Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena del 25 de agosto, el secretario afirmó que al ser una reforma legal, la mayoría de Morena y sus aliados podían aprobarla. Por lo que llamó a la unidad del partido para la votación.

“Aunque sabe que se requiere modificar la constititución para eso pero que después la pueden modificar. Está incumpliendo con su responsabilidad y está cayendo en el terreno en el que hay que juzgarlo porque está violando las leyes de responsabilidades públicas de nuestro país y la misma constitución”

Pero no solamente de lanzó contra el secretario de Gobernación, pues también hizo la misma exigencia a la otra “corcholata”, la jefa de Gobierno de la CIudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

A ella le reclamó que solo estaba enfocada en promocionar su imagen por medio de actos de campaña cada fin de semana.

“Porque se la pasa todos los fines de semana en campaña o viendo su figura para ver si puede quedar bien con quien, piensa, quiere que la designen candidata de Morena a la presidencia de la República”, señaló el líder del sol azteca.

Claudia Sheinbaum fue criticada por la contratación del asesor político Gutiérrez-Rubí (fotos: Cuartoscuro/especial)

Y finalizó con que los dos debían renunciar a su cargo por incumplir con sus responsabilidades. “No merecen ni siquiera ser candidatos de Morena, mucho menos que vayan a ser presidentes de la República”.

Cabe señalar que el pasado 25, igualmente en la reunión de Morena, la mandataria capitalina se dijo orgullosa de ser nombarada como una “corcholata”.

“A mí no me ofende el tema de las corcholatas, no sé a quién le ofenda, digo, cuando uno está seguro de sí mismo, de lo que representa y del movimiento que representa... ¡Qué vivan las corcholatas!”, declaró.

Además negó que haya algún conflicto entre los aspirantes a la candidatura: “La unidad de nuestro movimiento está por encima de todo. Ni el proceso de ‘corcholatas’, ni ninguna otra cuestión puede poner en duda la unidad de nuestro movimiento”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: