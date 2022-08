“Tiene corazón priista”: Rubén Moreira aseguró que Ricardo Monreal merece ser escuchado

Rubén Moreira aseguró que Monreal tiene "corazón priista" y que vale la pena oír su opinión en la discusión sobre el proyecto de modificación de la Guardia Nacional (Fotos: Cuartoscuro)

Rubén Moreira, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habló sobre la propuesta de integrar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y sorprendió al asegurar que una de las opiniones que valdrá la pena escuchar durante la discusión será la de Ricardo Monreal, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Pese a que los políticos pertenecen a partidos opuestos, Moreira aseguró que Monreal tiene autoridad en asuntos del parlamento. Asimismo, dejó entrever su simpatía hacia el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sobre quien aseguró tiene ideología priista.

Así, en un encuentro con la prensa, expresó: “La voz de Ricardo siempre, en temas parlamentarios, es una voz que vale la pena escuchar y no somos del mismo partido, aunque él tiene corazón priista. Vale la pena escucharlo”.

Rubén Moreira se expresó acerca del cambio constitucional que implicaría modificar el mando civil de la Guardia Nacional (Foto: CUARTOSCURO)

Asimismo, concordó con Ricardo Monreal en que la integración de la GN a la Sedena implicaría un cambio de gran magnitud en la carta magna y que, por lo tanto, debe ser analizado detalladamente. Haciendo referencia al artículo 21 constitucional, que establece el carácter civil de la GN, expuso:

“El problema está en lo que dice la Constitución. No quiero adelantar cuál será la propuesta que hagan, pero Morena debe atreverse a discutir el tema de la seguridad con profundidad”.

Monreal se ha negado a emitir su postura respecto a la propuesta de integración de la GN a la Sedena (Foto: Twitter/RicardoMonrealA)

Cabe mencionar que el presidente de la Jucopo se ha negado a emitir su postura respecto a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, debido a que hasta el momento el mandatorio nacional no la ha presentado por escrito. Sin embargo, adelantó que “Para cambiar la naturaleza jurídica de la GN, tenemos que cambiar la Constitución”.

El morenista fue tajante al asegurar que no existe otra vía para lograr el cambio propuesto por el jefe del ejecutivo. En ese sentido expuso: “La constitución está por arriba de todo, incluido un decreto”, con lo cual hizo referencia a la intención que López Obrador tiene de modificar el mando civil de la GN por medio de decreto presidencial, en caso de que la propuesta sea rechazada por la vía tradicional.

La oposición de la 4T contra la modificación a la GN

La propuesta de López Obrador de anexar la GN a la Sedena ha sido fuertemente criticada por militantes del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN), quienes consideran la medida como una forma de militarización. Entre las críticas más recientes está la de la senadora panista, Lilly Téllez.

A través de redes sociales, la legisladora blanquiazul respaldó la postura del dirigente nacional del partido, Marko Cortés, quien recientemente aseguró que solo los países dictatoriales cuentan con policía militarizada en vez de civil. Asimismo, Téllez aseguró que su prioridad es “defender a los mexicanos de la militarización que planea Morena”.

La senadora Lilly Téllez es una de las opositoras que ha arremetido contra la propuesta de cambio a la Guardia Nacional (Foto: Senadores del PAN)

Anteriormente Alito Moreno, dirigente del PRI, se expresó de manera similar y aseveró que el mandatario nacional no logrará su objetivo, debido a que un decreto presidencial no es suficiente para modificar la adscripción de la GN a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por lo que la decisión final se tomará en el Congreso de la Unión, donde Morena no cuenta con la mayoría necesaria.

Pese a los señalamientos por parte de la oposición, López Obrador se ha mantenido firme en sus intenciones y se prevé que envíe formalmente la propuesta a en septiembre. Así lo adelantó Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien detalló que la iniciativa contempla reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de la Guardia Nacional.

