“Los países dictatoriales tienen policías militarizadas”: Lilly Téllez arremetió contra AMLO por GN

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, aseguró que “defenderá a los mexicanos” de la militarización que planea realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el país.

El pasado lunes 29 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul recordó a los usuarios que los países democráticos tienen en funciones a policías civiles, mientras que los dictatoriales cuentan con personal militarizado.

En el mensaje, publicado tras finalizar la Plenaria de Senadores del PAN en el estado de Querétaro, Téllez aseguró que la prioridad de Acción Nacional será defender a los mexicanos de la militarización que intenta hacer Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Los países democráticos tienen policías civiles y los países dictatoriales tienen policías militarizadas. Así lo señaló Marko Cortés en nuestra plenaria. Es prioridad defender a los mexicanos de la militarización que intenta Morena. Saludos desde Querétaro”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios arremetieron en contra de la senadora panista, al asegurar que la oposición no ha realizado ninguna propuesta para frenar la violencia en el país.

“Los países democráticos tienen oposición con propuestas”, “Que buenos chistes cuenta esta señora” y “Ya estuvieron en el poder, no defendieron al mexicano, solo se vendieron al extranjero”, fueron algunos de los comentarios.

Marko Cortés convocó a panistas a “dar la batalla” por la seguridad del país

Cabe señalar que el pasado lunes 29 de agosto el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, convocó a las senadoras y senadores del blanquiazul a cuidar su legado logrado en 2019 contra la militarización de la Guardia Nacional (GN), así como a presentar durante el próximo periodo ordinario de sesiones iniciativas concretas para superar la pobreza, desigualdad e inseguridad.

En el marco de su Reunión Plenaria, el líder del PAN pidió a los militantes llevar “la voz de millones de mexicanos” que deseen ser escuchados en el Congreso de la Unión y concentrar su actuación en iniciativas puntuales que permitan, en los hechos, superar la pobreza, ya que “este gobierno se ha convertido en una fábrica de pobres”.

“Son millones de personas que no estaban en el 2018 en las filas de la pobreza, hoy lo están, y la gente ya no le alcanza para nada, ni siquiera a los adultos mayores les alcanza, porque tienen que comprar con lo que les dan sus medicinas”

Cortés Mendoza solicitó a los legisladores trabajar en un conjunto de iniciativas para resolver la inseguridad (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

En materia de seguridad, Cortés Mendoza solicitó a los legisladores trabajar en un conjunto de iniciativas para resolver la inseguridad en todo el país, “pues literalmente a este gobierno se le está incendiando el país”.

“Hacer una estrategia conjunta para fortalecer a las policías civiles, para tener policías civiles bien pagadas, bien capacitadas y bien organizadas con inteligencia policial, que actúen de manera coordinada y en apego a la ley, en donde a quien se le abraza sea la gente buena y a los delincuentes se les detenga”, detalló.

En conferencia, el panista pidió a las y los militantes rechazar la militarización: “No a la militarización del gobierno, no a la militarización de la Guardia Nacional, no a la militarización de funciones administrativas y sí a la integración, capacitación de policías civiles fuertes, bien organizadas y bien pagadas, que nos puedan brindar seguridad”.

