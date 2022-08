Ricardo Monreal: “Para cambiar la naturaleza jurídica de la GN, tenemos que cambiar la Constitución”

Monreal evitó adelantar comentarios en relación a la reforma a la Guardia Nacional (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, no adelantó vísperas de la comparecencia del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ante los legisladores federales y la propuesta presidencial de indexar la Guardia Nacional (GN) a los mandos militares.

Este lunes 29 de agosto, el también presidente de la Junta de Comisión Política (Jucopo) de la Cámara Alta señaló que será parte del diálogo con el general el discutir la posibilidad de que la GN se integre a la Sedena, tal cual como lo expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, como el mandatario no ha entregado el escrito, se reservó cualquier valoración de esta propuesta.

“En lo personal, yo he expresado mi punto de vista: para modificar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, es necesario modificar la Constitución”

Dijo que desconoce las iniciativas en relación a la adscripción y no quiso adelantar algún criterio ante el diálogo, pero recalcó que será cuidadoso de hacer valer el marco normativo nacional: “La constitución está por arriba de todo, incluido un decreto”, señaló en referencia a la metodología que mencionó AMLO para materializar esta iniciativa.

Destacó que para que la Reforma a la Guardia Nacional se apruebe, debe de ser a partir del diálogo y el acuerdo con las facciones contrarias, pues ara que se modifique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se requiere de la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del congreso de la Unión.

“El 80% de las leyes en esta legislatura han salido por unanimidad, y sí he tenido que hablar con los grupos parlamentarios para caminar juntos”

Y es que el presidente López Obrador señaló que promoverá la iniciativa de proyecto de reforma para que sea el legislativo federal quien resuelva si la GN se integra a la Sedena, algo que no fue bien recibido por la oposición en las Cámaras; sin embargo, ante la posible negativa del PRI, PAN, PRD y MC, el mandatario dijo que tiene un plan alternativo.

AMLO busca que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Sedena (Foto: Cuartoscuro)

El jefe del ejecutivo federal adelantó durante su conferencia matutina del 8 de agosto que, en caso de que dicha propuesta sea rechazada en el poder legislativo, la medida será implementada mediante un acuerdo presidencial.

“Ya por acuerdo de la presidencia, la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, pasa completa a la Secretaría de la Defensa. La cuestión operativa ya está a cargo de la Sedena”

Al ser cuestionado sobre si esta medida no significaría brincar al poder Congreso, AMLO aseguró que no, pues es un atributo constitucional al tratarse de la seguridad nacional: “Tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar porque tengo problemas que resolver. Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo, y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada”.

Con ello, el mandatario reiteró que en caso de no aprobarse la medida mediante el poder legislativo, se buscará la manera de que lo haga “en lo administrativo”: “Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”. Esto en concordancia con las declaraciones de AMLO de julio, donde aseguró que buscará blindar a la GN, motivo por el cual busca que dicho cuerpo armado deje de tener un mando civil, para que ahora atienda a uno militar.

