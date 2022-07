Juan de Dios Pantoja habló sobre la polémica relación amorosa de la hermana de Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja habló sobre la relación de Steff Loaiza con el ex de Kenia Os, Mario Barrón (Foto: Captura de YouTube / canal Juan de Dios Pantoja)

El famoso influencer mazatleco, Juan de Dios Pantoja reabrió su canal de YouTube, pues estuvo cerrado desde 2020 debido a la filtración de fotos y videos privados del joven.

Hace un mes lo restauró y ha subido algunos videos, entre ellos uno, con el nombre de “Esto opino del novio de la hermana de Kim (emoji enojado)”.

Kimberly Loaiza es su esposa y ambos han estado metidos en fuertes polémicas de redes sociales, entre ellas con Kenia Os y su ex novio Mario Barrón, quien ahora es la pareja de la hermana de Kim, Steff Loaiza.

Steff Loaiza junto a Mario Barrón (Foto:IG @stefannyloaiza.m)

En el video le preguntaron que cuál era su opinión respecto a la relación de Sttef con Mario Barron, a lo que respondió que ella podía hacer lo que quisiera y que esperaba que estuviera feliz.

“Voy a ser sincero, saben que yo no tengo pelos en la lengua. Realmente yo no me meto mucho, en algún momento de mi vida sí era como muy metidito en todo pero lo que yo puedo decir es que ella puede hacer lo que quiera. Tiene derecho a intentarlo, a ser feliz, a buscar su camino. Yo creo que esta pregunta le corresponde más contestarla a la lindura mayor porque es su hermana. Por este lado yo digo. okay, chido, pásala bien”.

Cuando Mario Barrón estaba con Kenia Os, Juan de Dios Pantoja expresó en diversos videos los problemas que tuvieron y quizá nunca se imaginó que su cuñada estaría en una relación con él unos años después.

Kimberly Loaiza opinó sobre la relación amorosa de su hermana Steff (Foto: Instagram @stefannyloaiza.m / @mariobarron_g / @kimberly.loaiza)

Hace poco se comenzó a hacer pública la relación entre ellos, lo que causó mucha controversia en redes sociales, ya que los fans de Juan y de Kim han criticado la decisión de Steff al estar con Barrón.

Asimismo, algunos seguidores de Kenia Os la han atacado por estar con su ex novio y la joven ha recibido comentarios como “A Kenia le regalaba lo mismo”; “Kenia está mejor que tú”; “Él solo la utiliza para darle celos a la kenini”.

Sin embargo, existen muchos otros donde la defienden de las comparaciones e insultos, pues incluso los mismos fanáticos han tachado a Steff Loaiza de ser una traidora con Kimberly.

Lo que sí es una realidad, es que a las hermanas ya no pasan tanto tiempo juntas como antes y varias personas han llegado a afirmar que Juan de Dios no le permite a Kimberly ver a Steff.

Steff Loaiza ha dado de que hablar por su polémica relación amorosa (Foto:IG @stefannyloaiza.m)

Hace un mes, la lindura mayor subió un video igual al de Juan, respondiendo una serie de preguntas polémicas, entre ellas su opinón sobre la relación amorosa de su hermana.

Kimberly se expresó con naturalidad, dejando ver que no estaba molesta y que al final de cuentas ella iba apoyar a Steff y desearle lo mejor.

“Para empezar no sabía que andaba quedando con alguien, real me cayó de sorpresa, a todos nos cayó de sorpresa, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mí, a todos. Mi hermana es una persona que me cuenta todo, pero eso en especial no me lo contó. Siento que lo asimilé muy rápido y no me queda otra más que apoyarla. Es mi hermana y yo de verdad le deseo lo mejor en todo lo que ella haga. Aquí voy a estar para lo que necesite y aquí me va a tener porque soy su hermana y yo la amo con todo mi ser. No soy nadie para juzgarla, ella tiene el derecho de experimentar, de hacer su vida y tiene el derecho de andar con la persona que ella quiera, porque imagínense que yo me pongo a buscarle una pareja, capaz y sale peor. Dios no lo quiera y no fallen, les deseo lo mejor a los dos y nos toca aceptarlo a todos”, expresó Loaiza.

