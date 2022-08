Así celebró Yuridia tras ganar “La Voz México 2022″ con Fátima Elizondo

La cantante confesó que extrañará a sus compañeros.

Después levantar el trofeo de La Voz México 2022 junto a Fátima Elizondo -finalista de su equipo-, Yuridia abrió un espacio a su intimidad como nunca antes para compartir cómo vivió la gran final del reality junto a sus seres queridos, pues aunque ella ya conocía el resultado, no pudo evitar emocionarse al revivir ese momento desde el otro lado de la pantalla.

Tras semanas en competencia por fin se anunció a la gran ganadora del programa, Fétima Elizondo, quien bajo la dirección de la ex académica logró conquistar al público con sus interpretaciones, en especial durante la final, donde cantó Cuando yo quería ser grande de Vicente Fernández, tema con el que audicionó y logró llamar la atención de su coach.

Yuridia junto a Fátima, la ganadora del programa en su edición 2022. (Captura Instagram: @yuridiaflowers)

El último programa de La Voz se transmitió el pasado 29 de agosto y estuvo llenó de emociones, pero antes de profundizar en los números musicales y colaboraciones que conmocionaron al público es importante retomar una reciente publicación en Instagram de Yuridia, donde por primera vez compartió su alegría con sus fans.

“Y ahora que ya es otro día, puedo decirles que es maravilloso haber formado parte de un programa tan divertido, emocionante pero sobre todo lleno de talento y amor. Felicidades a mis preciosas participantes por todos los momentos mágicos que nos regalaron @fatimaelizondooficial e @isaardzz”, comentó sobre sus finalistas y su participación en general en el reality.

Pero eso no fue todo, con su característico sentido del humor aseguró que lamentará no ver a sus compañeros con tanta frecuencia como lo hacían durante las grabaciones: “Y felicidades a todos en el equipo de mis compañeros que estuvieron constantemente luchando y dándolo todo, no sabía a quién amar más. Extrañaré bien duro a mi bebito fiu fiu yoselito, las jach y David por hacerme reir hasta que me diera un micro infarto”.

Finalmente agradeció a todas aquellas personas que siempre apoyaron a su equipo y que durante los últimos programas apoyaron a Fátima Elizondo. Como era de esperarse, su mensaje fue aplaudido por sus seguidores de Instagram, pero algo que llamó la atención fue un video que metió en su post debido a que se puede apreciar que vio la final desde la comodidad de una sala en compañía de quienes podrían ser sus familiares.

Desde ese lugar la cantante revivió cuando ganó y gritó con mucha euforia, incluso pataleó. También agregó una captura de una conversación en redes sociales donde recibió una felicitación muy peculiar: “Felicidades morra hasta que ganaste algo” en referencia a que quedó en segundo lugar cuando participó en la cuarta generación de La Academia.

“Ay te amo!!!Muy feliz de ser parte del #equipoyuridia. Todo fue mágico!!!”, escribió Elizondo en los comentarios.

“Ame la conversación de WhatsApp”. “Felicidades la vida por fin te recompensa”. “Lo que necesitaba era ver tu reacción en el programa y en vivo es lo mejor. Gracias por divertirte tanto, por alegrarnos cada día de La Voz, por ser tan única e irrepetible”. “Unas caguas pa celebrar”. “Que vengan más cosas bonitas pa ti”. “La mejor reacción, todos gritamos por fin se ganó”, fueron otras reacciones.

Durante la final Yuridia cantó junto a Edén Muñoz, David Bisbal brilló sobre el escenario en compañía de María José -quien anteriormente fue coach en el reality-, Ha*Ash enloquecieron a los espectadores junto a Kenia Os y Joss Favela sorprendió al aparecer con La Banda MS.

