¡Llegó Plutón! fanáticos reaccionaron con memes al estreno de la colaboración de Kenia OS y CNCO

La aclamada colaboración entre Kenia Os y CNCO llegó a plataformas musicales de streaming, por lo que internautas no tardaron en reaccionar con memes (Fotos: Captura de pantalla Twitter)

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y para los fanáticos de Kenia OS y CNCO el tan esperado estreno de su colaboración se vivió en un ambiente de fiesta, baile y fraternidad, motivo por el cual tanto el nombre del sencillo Plutón como el de la influencer mexicana y la boyband se han mantenido en tendencia en redes sociales.

Si bien desde semanas atrás la cuenta oficial de Twitter de CNCO había confirmado la colaboración, las plataformas digitales estallaron al escuchar finalmente el tema que forma parte de la nueva etapa de la boyband, siendo éste el cuarto sencillo que estrenan en lo que ha transcurrido del 2022.

Por su parte, los fanáticos de Kenia OS, mejor conocidos como Keninis, se han consolidado como uno de los fandoms más leales de artistas de los últimos años y, siguiendo su línea de incondicionalidad a la influencer sinaloense, no dudaron ni un minuto en apoyar y elogiar la participación de la intérprete de La Noche en el sencillo junto a CNCO.

Fue así como miles de usuarios en redes sociales expresaron su emoción por escuchar la tan aclamada colaboración en el tema Plutón, no obstante, el característico sentido del humor del público mexicano tenía que hacerse presente, por lo que entre el cúmulo de opiniones y comentarios también deslumbraron los divertidos y siempre confiables memes.

Y es que la cantidad de seguidores que han acumulado tanto Kenia OS como CNCO en redes sociales ha propiciado a que incluso días antes del estreno el hashtag #PlutónEstáCerca se colocara entre las tendencias de México y América Latina.

Del mismo modo, a tan solo 15 horas de que el video oficial fuera publicado en el canal de YouTube de CNCO acumuló más de 785 mil reproducciones y casi 200 mil me gusta. En la colorida grabación se relata la historia de amor de dos adolescentes que atrapa a sus espectadores con cameos de diferentes momentos que viven en su relación día con día en tanto que Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel de Jesús y Erick Brian Colón -integrantes de CNCO- aparecen bailando y cantando el tema junto a Kenia OS quien tiene tomas individuales la mayor parte del videoclip.

Este jueves 21 de julio en Puerto Rico se llevará a cabo la entrega de la edición 2022 de los populares Premios Juventud, mismos en donde estaba previsto que en el escenario se presentarán CNCO y Kenia OS para interpretar en vivo su nueva colaboración.

No obstante, y aunque Kenia OS ya se encontraba en la isla caribeña lista para los ensayos de la presentación, a través de su cuenta de Instagram comunicó que, siguiendo los protocolos de seguridad y sanidad de la premiación, se realizó una prueba de COVID-19 cuyo resultado fue positivo.

“Estoy súper triste, venía a cantar con mis amigos de CNCO, de verdad, no saben la pena que tengo en este momento”, expresó en su cuenta oficial de Instagram la intérprete de Llévatelo. “Por favor, ayúdenme en todas las redes sociales a , en ese día, darles muchísimo amor y estarlos apoyando duro”.

Cabe mencionar que Kenia OS no estaba nominada para llevarse el aclamado galardón esta noche, sin embargo, CNCO sí cuenta con dos nominaciones en las categorías Grupo o Dúo Favorito y Mejor fandom.

Pese a su contagio de COVID-19, Kenia OS declaró que está lista para regresar a Puerto Rico “con todo” y respecto a sus malestares detalló que únicamente tiene un poco de dolor de garganta y tos. Por ello, las y los Keninis no han dejado de enviarle mensajes de pronta recuperación mientras siguen apoyando y difundiendo su colaboración con CNCO.

