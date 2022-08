Reapareció “Juanito” y se lanzó contra AMLO: “No lo puedo llamar presidente”

Rafael Acosta "Juanito" y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Fotos: Cuartoscuro))

Rafael Ponfilio Acosta Ángeles, mejor conocido como Juanito, reapareció en la escena pública y arremetió en contra del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien llamó, entre otras cosas, cobarde y traidor. Además, pidió sostener un debate con él.

De esta forma, el exdelegado de Iztapalapa, quien hace unas semanas se destapó como aspirante presidencial durante una reunión del Partido de la Revolución Democrática (PRD), envió un mensaje a AMLO para encontrarse con él. “Invítame a Palacio Nacional para tener un debate con usted o en donde quiera. Si quiere yo lo invito a un Vips, ahí tenemos el debate. Sí me alcanza”.

El político capitalino declaró para medios de comunicación que el titular del ejecutivo engaña a los mexicanos, sumado a que redujo apoyos a la población, acusó. “Ya no le robe más al pueblo de México, ya no le dé en la madre al pueblo de México; si no puede, renuncie, yo se lo pido”.

"Juanito", AMLO y Clara Brugada en 2009 (Foto: Twitter/DonVocero)

Asimismo, acusó a López Obrador de contar con seguridad personal que asciende a mínimo 200 elementos ocultos. “Déjeme pasar a Palacio Nacional, porque tiene ahí miles de guaruras que usted dice que sale a la calle sin guaruras. Señor, por favor, yo lo conozco desde 1985, usted siempre anda protegido, por lo menos trae 200 guaruras de civil para que la gente no se dé cuenta”.

En tanto, Juanito recordó la supuesta amistad que sostuvo con el tabasqueño: “Acuérdese que éramos amigos usted y yo, según nos abrazábamos, nos queríamos y ahí están las fotos, yo no miento”.

“Le doy mi número telefónico o pienso que lo tiene todavía (...) Acuérdese cuando iba a mi casa a comer, que nos reuníamos allá en Iztapalapa, en Santa Martha Acatitla. Con todo gusto, y se lo pido de la manera más atenta, sin violencia, sin groserías, sin nada: quiero un debate con usted, a la hora que me diga y cuando quiera”.

Rafael Acosta denunció que AMLO y Ebrard le robaron su puesto en la delegación Iztapalapa (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, Acosta Ángeles señaló que no puede llamar presidente a AMLO porque nunca votó por él. “Señor Andrés Manuel López Obrador, yo no lo puedo llamar presidente porque nunca voté por usted, ni votaría”.

También aprovechó para enviar un mensaje a la ciudadanía, donde pidió a las personas “despertar”. “Le pido al pueblo de México que despierte porque este señor nos está llevando totalmente al fracaso; cuatro años de presidente y estamos en la miseria. Inseguridad, violencia, no hay empleo, no hay ni un tipo de oportunidades”.

En tanto, fue el pasado 14 de julio que Juanito tuvo una fugaz reaparición tras asistir a la Agrupación Social Demócrata de México que organizó el PRD. Ahí, el también actor y comerciante declaró que es el único que puede ganarle a AMLO, a quien llamó delincuente. “Yo soy el único que le puede ganar al delincuente de Obrador, porque ese desgraciado ya me conoce”.

Por otra parte, frente a los comicios electorales locales del 2021, Juanito se lanzó a la contienda por la alcaldía Iztapalapa abanderando al partido Fuerza por México. No obstante, la victoria se la llevó la morenista Clara Brugada.

Rafael Acosta "Juanito" y AMLO (Foto: Archivo)

La historia política de Rafael Juanito Acosta se remonta al año 2009 cuando fue postulado por el Partido del Trabajo (PT) a Iztapalapa. En ese entonces trascendió que fue colocado como candidato por medio de un acuerdo con López Obrador. El plan era que Juanito renunciaría al puesto para dejar que Clara Brugada lo tome.

Sin embargo, una vez en el cargo, Juanito se rehusó a dimitir y acusó hostigamiento por parte del PRD. No obstante, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nombró a Brugada como delegada de la dicha demarcación, en medio del escándalo.

SEGUIR LEYENDO: