Claudia Sheinbaum reveló cómo conoció a su actual novio: “Ya veremos sinos casamos o no”

Claudia Sheinbaum y su novio José María Tarriba Unger (fotos: Twitter)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, dio a conocer cómo es que conoció a su actual novio, Jesús María Tarriba Unger, con quien sostiene una relación desde hace varios años. De acuerdo con las declaraciones de la funcionaria, todo se remonta a sus tiempos como estudiante universitaria, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la década de los 80.

En entrevista para el periodista Hernán Gómez Bruera, la “corcholata” reveló, entre otras cosas, cómo fue que comenzó el romance que actualmente sostiene con Jesús, luego de haber terminado su matrimonio con el político Carlos Ímaz Gisperto, con quien tuvo una hija.

De acuerdo con lo declarado por la pareja, Claudia y Jesús fueron compañeros de carrera en sus años universitarios, pues ambos estudiaron física en Ciudad Universitaria. “Él iba un año abajo mío”, confesó la ahora aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de Regeneración Nacional (Morena).

En días pasados Sheinbaum cantó una canción en un En vivo acompañada de José María (fotos: Twitter)

“Fuimos novios como un año y tres meses, algo así”, contestó Tarriba Unger, quien es doctor en Ciencia Física por la UNAM, además de especialista en riesgos financieros.; por su tesis doctoral obtuvo el premio Weizmann de ciencias exactas en el año de 1994.

Luego de haber sido novios en su época universitaria, José María acusó que fue Sheinbuam la que se casó, se unió al Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y de ahí la historia los separó por 32 años. “Ella se casó, empezó a andar con una gente ahí”, agregó para el programa El Octágono, conducido por Hernán Gómez, quien levantó la entrevista durante un vuelo de CDMX a Campeche.

Por su parte, Sheinbaum Pardo se casó en 1987 con Carlos Ímaz, quien también fue jefe delegacional de Tlalpan en la Ciudad de México del 2003 al 2004. No obstante, después de 19 años, terminaron por separarse en 2016, cuando ella se desempeñaba como jefa delegacional de la misma demarcación.

De las primeras veces que se les vio juntos en público fue en septiembre del 2021 (fotos: Twitter)

“Estando un día en el escritorio cuando era jefa delegacional en Tlalpan, estaba comiendo y viendo el Facebook, y me encontré a varios amigos de la facultad”, relató la actual regenta de la Ciudad de México sobre cómo comenzó a fraguarse en reencuentro con su actual pareja. “Normalmente uno no sabe el Facebook, en ese momento casi no lo usaba, y viendo me puse a invitar (a amigos)”.

Entre esas personas a quienes agregó a su red social, se encontraba Jesús María, quien en aquel entonces se encontraba finalizando sus trabajos en España. “Sigues siendo la misma persona en muchas cosas, entonces a la hora de que te escribes te das cuenta de que hay muchísimas cosas en común como entonces”, confesó la mandataria.

“Además con esta casualidad en donde él se había divorciado, yo me había divorciado, él también había dejado de trabajar en España y yo estaba aquí en la delegación Tlalpan”. La mandataria platicó que Jesús la fue a visitar y ahí se reencontraron, reviviendo un romance que estuvo pausado por más de tres décadas.

La mandataria aseguró que no sabe si se casarán (Foto: Twitter/Claudiashein)

Por su parte, él reveló “Yo sí me había quedado con gusanito”, entre risas, “la descuidé, la perdí y sí me arrepentí”, confesó. “Cuando de repente aparece en Facebook sí me vino a la mente todo lo que había pasado”.

Con respecto al matrimonio, la mandataria aseguró que en este momento no saben si se casarán. “Hay familias muy diversas, pero la familia es la familia (...) Ya veremos si nos casamos o no”. En tanto Tarriba declaró: “Me da igual, pero sí hay bastante gente que me ha dicho que sí convendría el papel. Podríamos hacer algo simbólico, sin papel”.

