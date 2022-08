“¿Dónde quedó la pobreza franciscana?”: Xóchitl Gálvez criticó a AMLO por viajar en camioneta

Xóchitl Gálvez criticó a AMLO por llegar en camioneta a Palacio Nacional (Foto: Twitter/@XochitlGalvez)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por querer implementar la pobreza franciscana en México, cuando él viaja en “pura Suburban”.

El pasado domingo 28 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul compartió un vídeo de poco menos de 10 segundos en los que muestra supuestamente al mandatario federal viajando en una camioneta tipo Suburban.

“¿Y los Tsurus dónde quedaron? Ahora pura Suburban”, se escucha decir en el audiovisual

En la publicación, la senadora de Acción Nacional acusó al gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) de tener un doble discurso sobre la austeridad de su administración: “Lo del gobierno de la #4T es el doble discurso. ¿Dónde quedó la pobreza franciscana? Chequen al Presidente salir de Palacio Nacional”.

Lo del gobierno de la #4T es el doble discurso.



¿Dónde quedó la pobreza franciscana?



Chequen al Presidente salir de Palacio Nacional. pic.twitter.com/23giTwdDKL — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 29, 2022

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios salieron en defensa del jefe del Ejecutivo federal, al asegurar que las camionetas fueron compradas en la gestión del presidente del Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.

“¿La refinería dónde quedó? Pura barda, no tienes vergüenza”, “Las camionetas se compraron en el inicio del sexenio de Peña Nieto, tienen 10 años; los gastos de la presidencia se han reducido 80 por ciento y el gobierno federal ahorró 1.5 billones en los primeros 2 años del sexenio. Gálvez sólo es una carga al erario” y “¿Cuánto dinero nos costó a los mexicanos tener a una senadora esperando afuera del Palacio Nacional al presidente, para hacer este vídeo que no aporta nada? Pónganse a trabajar señora”, fueron algunas de las respuestas.

La austeridad en el gobierno de AMLO

AMLO presentará una reforma a la Ley de Austeridad Republicana (Foto: Presidencia de México)

Cabe recordar que el pasado 27 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante su tradicional conferencia de prensa matutina que presentará una reforma a la Ley de Austeridad Republicana con el fin de pasar a “una fase superior”: la llamada “pobreza franciscana”.

Según destacó en su momento, las nuevas medidas de austeridad se sumarán a las que ya implementa el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el fin de “generar ahorros y destinarlos al pueblo”.

Entre las medidas que se contemplan, AMLO destacó la reducción de viajes al extranjero y viáticos, de modo que se fomentará el diálogo internacional por vía telefónica o videoconferencias.

AMLO presumió que el Gobierno de México distribuye programas para el Bienestar a la mayoría del pueblo (Foto: Presidencia de México)

Asimismo, el 10 de agosto el mandatario federal presumió que el Gobierno de México distribuye programas para el Bienestar a la mayoría del pueblo sin verse afectados con el reforzamiento de la austeridad.

Lo anterior, aseguró, debido a que la medida generará más presupuesto con el objetivo de cumplir el compromiso de aumentar los recursos que se entregan a la población en 2023 y 2024.

“Todos los programas para el Bienestar van a tener un aumento. Cuando hablamos de que se pasa de Austeridad Republicana a Pobreza Franciscana es porque no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y vamos a seguir ahorrando, que no haya dispendios”, remarcó.

Reiteró que en la administración morenista “estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres. El presupuesto se va a orientar, mientras estemos en el gobierno, de manera preferente a atender a la mayoría de la población y, en especial, a los pobres”.

