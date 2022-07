Felipe Calderón reclamó a García Vilchis por llevar una bolsa de lujo pese a “pobreza franciscana” de AMLO

Felipe Calderón evocó a la "pobreza franciscana" de AMLO para arremeter contra García Vilchis. (Fotos: Archivo y MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Felipe Calderón Hinojosa se unió a los reclamos contra Elizabeth García Vilchis, presentadora del Quién es quién de las mentiras, por presuntamente haberse “saltado la fila” junto a su esposo en las votaciones de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las quejas, el ex presidente atacó a la funcionaria por cargar un bolso de lujo, esto, tan sólo unos días después que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instaurara a la “pobreza franciscana” como nueva bandera del movimiento.

Y es que, cabe recordar, fue el pasado 27 de julio cuando el tabasqueño declaró que dicha ideología sería el inicio de una serie de nuevas medidas para evitar “despilfarros” en la autodenominada Cuarta Transformación (4T): “Sigamos el propósito de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, expresó.

Ante ello, Calderón Hinojosa recriminó a García Vilchis pues - de comprobarse la autenticidad del artículo - el precio de la bolsa estaría rondando en los 3 mil y 5 mil pesos mexicanos. Esto, por supuesto, no sin antes reprochar el “salto de fila”, ironizando su polémica frase de “no es falso pero se exagera”, pronunciada en agosto del 2021.

“¿Elizabeth Vilchis sí se brinca la fila, pero se exagera? ¿Y esa bolsa, es una fifí-bolsa de ‘Bimba y Lola’ de la pobreza franciscana? ¿O es una ‘fake new bolsa’ pirata?”.

Felipe Calderón reprochó a García Vilchis por portar un bolso con valor superior a los 3 mil pesos. (Foto: captura de pantalla)

El 30 de julio pasado, el partido guinda arrancó las elecciones populares para elegir quiénes serán los próximos consejeros y congresistas estatales.

Como era de esperarse, a los comicios acudieron simpatizantes y militantes de Morena, tales como García Vilchis y su esposo, René Sánchez Galindo, ex secretario de Gobierno en la administración de Claudia Riviera Vivanco como presidenta municipal.

No obstante, la pareja fue sorprendida saltándose la fila de los ejercicios; esto, según el testimonio, al permitírseles el acceso rápido por el paso que fungía como salida de la carpa donde se llevó a cabo la organización.

Cuestionado por ello, el ex político, en apoyo de García Vilchis, justificaron su actuar, mencionando que el ingreso se les permitió de esa manera para evitar que su hijo no estuviera expuesto al sol y a la larga espera.

“Nos llamaron para que mi hijo no se formara”, respondió René, a lo cual replicó el ciudadano. “Tu chaparrito no debe venir aquí. (...) Pueden turnarse tu esposa y tú para cuidar al niño. Pero no puedes justificar ese mal actuar con tu niño, menos poner a tu niño por delante”, aseveró.

Horas más tarde, Sánchez Galindo aclaró el hecho en redes sociales, donde dijo “haber llegado temprano” al ejercicio, pero buscaron evitar que el pequeño, de nombre Camilo, tuviera una crisis. Asimismo, aseguró que la pareja suele llevar a su hijo a varios ejercicios de participación.

Con el fin de buscar más ahorros, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se instaurarán medidas de "pobreza franciscana". (Ilustración: Jovani Pérez)

En qué consistirá la “Pobreza Franciscana” de AMLO

En teoría, la “pobreza franciscana” formará parte de una reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana, con la finalidad de transitar a una “fase superior” de la austeridad.

Así lo dio a conocer López Obrador en su mañanera del 28 de julio, donde también reveló que sostendría una reunión con todo su gabinete una fecha posterior para instaurar “nuevas medidas de austeridad”.

Entre las disposiciones adicionales de austeridad, se enumera: la restricción de viajes al extranjero, reunirse por videoconferencia, disminuir los viáticos y evitar la compra de vehículos nuevos.

SEGUIR LEYENDO: